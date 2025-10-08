Crimen de Daiana Mendieta: investigan la relación con el sospechoso y se esperan definiciones en la causa

El sospechoso detenido en el marco de la investigación por el homicidio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años asesinada de un balazo en la cabeza y hallada en un aljibe de una casa abandonada en Gobernador Mansilla, una localidad de 3.500 habitantes en Entre Ríos, se negó a declarar cuando fue indagado por atentado y resistencia a la autoridad. La Justicia le dictó prisión preventiva por 90 días.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación. El sospechoso, conocido por el apodo de Pino y de 55 años, habría sido la última persona que se comunicó con Mendieta. El contacto fue el viernes pasado, poco antes de que la joven se despidiera de su madre y le pidiera prestado el auto.

Un tiro en la cabeza y un sospechoso detenido: qué se sabe de la joven asesinada y tirada en un aljibe

El sospechoso fue indagado ayer por la fiscal Emilce Reynoso, a cargo de la investigación, y se negó a declarar.

Pino había sido detenido el domingo pasado, cuando todavía no se había encontrado el cuerpo de la víctima, situación que ocurrió ayer.

“En principio, el hombre fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad y por la tenencia de tres armas que no estaban registradas. Cuando personal de la Policía de Entre Ríos llegó a su casa con la intención de hacer un allanamiento para secuestrar su teléfono celular y su camioneta se puso agresivo y amenazó con matarse. Ahora, a partir del hallazgo del cuerpo de la víctima, su situación procesal puede cambiar”, habían dicho ayer fuentes del caso.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en el aljibe de una casa abandonada

Ahora se investiga el vínculo que unía a la víctima, perito clasificadora de granos, y el sospechoso.

La investigación comenzó el sábado pasado, tras la denuncia de la familia de Daiana, que le pareció extraño que no contestara los mensajes y las llamadas. Los chats le habían dejado de llegar.

Lo primero que se hizo fue analizar las cámaras de seguridad para intentar reconstruir el trayecto que hizo Mendieta desde que se fue de su casa en el auto de su madre, un Chevrolet Corsa.

“Las cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron el auto en el que circulaba Mendieta hasta que se desvió por un camino vecinal”, dijo un investigador.

Pronto, detectives de la Policía de Entre Ríos, pudieron determinar que Daiana nunca se había encontrado con su amiga, como le había dicho a su madre.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dijo en declaraciones a los medios de comunicación que “desde el momento que la familia de Daiana hizo la denuncia, la policía se abocó a su búsqueda inmediatamente. Se organizó un operativo con más de 150 uniformados, perros, bomberos y drones”.

El auto de la madre de Daiana fue encontrado abandonado en horas de la madrugada del domingo pasado.

“Poco después, un testigo contó que cerca de donde fue encontrado el auto había visto una camioneta blanca”, explicaron las fuentes consultadas.

Entonces, los detectives policiales se abocaron a identificar a quién pertenecía la camioneta blanca a la que hizo referencia el testigo.

“Una vez que se identificó quién era la persona que tenía en su poder la camioneta blanca, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia para secuestrar el vehículo y el teléfono celular del conductor” explicaron los informantes.

Fue así que llegaron a la casa del ahora sospechoso, que se puso agresivo. Cuando vio al personal policial agarró un arma y, como se dijo, amenazó con matarse, pero fue reducido y detenido.

Un primer peritaje hecho sobre la camioneta determinó la presencia de manchas hemáticas. Ahora hay que conocer si se trata de sangre humana o animal.

“Si se comprueba que es sangre humana, después habrá que determinar si es compatible con el patrón genético de la víctima”, dijo un detective del caso,

El lugar del hallazgo del cuerpo de la víctima R2820

Finalmente, ayer a la mañana, se comenzó un rastrillaje por cuadrillas y en forma circular.

“Se comenzó a hablar con los vecinos. Uno de ellos hizo referencia a dos casas abandonadas. Se decidió inspeccionarlas. En el mundo criminal se usan las casas abandonadas para intentar eliminar pruebas”, dijeron fuentes policiales

En una de las casas se encontró el cuerpo de Daiana. “Se llegó hasta un aljibe que había en el fondo. Se iluminó y lo primero que se observó fueron dos piernas”, agregaron los voceros consultados.

Se logró sacar el cuerpo. Las zapatillas y la indumentaria coincidían con lo señalado por la madre de Mendieta. “El cuerpo presentaba un balazo en la cabeza, a la altura de la oreja izquierda”, dijo un detective del caso.

Hasta el momento no fue encontrado el celular de la víctima, elemento que puede resultar clave en la investigación.

En el lugar del hallazgo del cadáver estuvieron presentes el ministro Roncaglia, la fiscal Reynoso y el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González. Reynoso espera el resultado de la autopsia para poder avanzar en la investigación.

La última publicación de Mendieta en su perfil de la red social Instagram fue el viernes pasado, poco antes de irse de su casa. Se trataba de una foto de ella con el siguiente texto: “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva”.

El 27 de junio pasado estaba feliz por haberse recibido de perito clasificadora de granos. Ese día hizo una publicación en Instagram: “Felizzzzz felizzz!!! Mi mejor regalo de cumpleaños anticipado existe!!! Soy afortunada de la gente que tengo a mi lado, y los que me apoyaron desde el comienzo, agradezco todo lo bueno y todas las cosas buenas que lleguen“. Dos días después cumplió 22 años.