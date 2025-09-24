Qué dijo la mamá de Brenda Del Castillo, una de las chicas asesinadas en Florencio Varela

El femicidio de Brenda Del Castillo, junto a otras dos jóvenes, generó conmoción entre los familiares que exigen justicia. Los padres de Brenda Del Castillo compartieron un desgarrador testimonio tras conocer la noticia del triple crimen. Hasta el momento, hay cuatro detenidos y un prófugo.

El desgarrador pedido de justicia de la madre de Brenda

La madre de Brenda, en diálogo con los medios, donde se encontraba LN+, pidió justicia por su hija. “Yo lo único que pido es justicia, me arrancaron a mi hija, era una nena buena. No se merecía ninguna de estas tres chicas terminar como terminaron. Les pido por favor, no me importa la política, no me importa nada, quiero que me ayuden a que caigan todos, los que estuvieron detrás de esto, quiero a todos presos. Por favor se los pido” señaló la madre entre lágrimas.

Hablo la madre de Brenda, una de las chicas halladas muertas en Florencio Varela

La madre de Brenda expresó: “Me la sacaron y quiero que paguen por todo lo que me hicieron. Hoy vi la foto de ella, de su manito ensangrentada. Quiero que paguen todos por lo que le hicieron”.

La reacción del padre de Brenda Del Castillo

Leonel, el padre de Brenda Del Castillo, en diálogo con LN+, afirmó que conoció la noticia a través de los medios y calificó a la política y a la justicia de “impresentables”.

Padre de Brenda

“Me estoy enterando ahora que mi hija está fallecida. La presencia política y judicial que hay… son impresentables. A mí no me informaron nada. Estoy en la Rotonda de La Tablada. No quiero hablar con la policía, ni con el fiscal, no me sirve de nada. Mi hija está muerta”, exclamó.

El recuerdo del padre de Brenda sobre su hija asesinada

Leonel, conmocionado, también se refirió al vínculo que mantenía con su hija. “Yo fui padre muy chico, a los 17 años. Me fui haciendo con ella, con defectos y virtudes. Hacía 54 kilómetros para venir a buscarla a La Tablada. Hora de viaje teníamos. Traté de ser el mejor padre que pude, tuve una vida mala. Pero todo esto no tiene nada que ver”, señaló y añadió: “Brenda era una persona que hacía todo por el hijo. El nene todavía la está esperando. Lamentablemente no está más”.

Hallaron los cuerpos de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)

Sobre el final, aseguró que no espera justicia por el asesinato de su hija: “Esto es una red. El intendente dijo que puso cámaras: ¿Dónde están? ¿Dónde está el fiscal?”. Y manifestó que en el crimen “participaron más personas”. Además, con la voz quebrada expresó: “Fueron un par de chanchos, hijos de p... violadores. Va a seguir pasando”.

Los avances en la investigación

Los investigadores encontraron los tres cadáveres desmembrados y tapados con escombros y hallaron dos en bolsas de residuos. Una versión inicial sostiene que asesinaron a las tres chicas el mismo día de su desaparición antes de amontonar sus restos en una fosa.

Hasta el momento la policía detuvo a cuatro personas. Entre ellos, una pareja, que vivía en la casa, ubicada en Jáchal y Chañar, donde encontraron los cadáveres. La mujer confesó que asesinaron a las chicas por una supuesta venganza atribuida a una banda narco liderada por un traficante peruano que permanece prófugo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.