Habló el papá de Brenda Del Castillo, una de las chicas halladas muertas: “Me enteré por los medios; esto es una red”

En diálogo con LN+, Leonel tildó a la política y a la justicia de “impresentables”; además, habló sobre los sospechosos del crimen y de la relación con su hija

Tres jóvenes oriundas de La Matanza son buscadas intensamente desde el viernes, luego de pactar un encuentro y no regresar a sus casas. Se trata de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
Brenda Castillo (izquierda) tenía 20 años

Leonel, el padre Brenda Del Castillo, de una de las chicas encontradas muertas en una vivienda de Florencio Varela, afirmó, en diálogo con LN+, que conoció la noticia a través de los medios. En ese sentido, calificó a la política y a la justicia de “impresentables”.

“Me estoy enterando ahora que mi hija está fallecida. La presencia política y judicial que hay… son impresentables. A mí no me informaron nada. Estoy en la Rotonda de La Tablada. No quiero hablar con la policía, ni con el fiscal, no me sirve de nada. Mi hija está muerta”, exclamó.

Padre de Brenda
Narco peruano

Hasta el momento la policía detuvo a cuatro personas. Entre ellos, una pareja, que vivía en la casa, ubicada en Jáchal y Chañar, donde encontraron los cadáveres. La mujer habría confesado que asesinaron a las chicas por una supuesta venganza atribuida a una banda narco liderada por un traficante peruano que permanece prófugo.

Foto de Marco Estrada Gonazález, el jefe de la banda que integra el traficante prófugo
Sobre los autores del triple crimen, Leonel expresó: “Fueron un par de chanchos, hijos de puta violadores. Va a seguir pasando”.

Su relación con Brenda

Leonel, conmocionado, también se refirió al vínculo que mantenía con su hija. “Yo fui padre muy chico, a los 17 años. Me fui haciendo con ella, con defectos y virtudes. Hacía 54 kilómetros para venir a buscarla a La Tablada. Hora de viaje teníamos. Traté de ser el mejor padre que pude, tuve una vida mala. Pero todo esto no tiene nada que ver”.

Y añadió: “Brenda era una persona que hacía todo por el hijo. El nene todavía la está esperando. Lamentablemente no está más”.

El dolor de las familias de las chicas de La Matanza
Sobre el final, aseguró que no espera justicia por el asesinato de su hija: “Esto es una red. El intendente dijo que puso cámaras: “¿Dónde están?, dónde está el fiscal?”. Y manifestó que en el crimen “participaron más personas”. “Esperamos muchísimas más detenciones”.

Los investigadores encontraron los tres cadáveres desmembrados y tapados con escombros. Hallaron dos en bolsas de residuos. Una versión inicial sostiene que asesinaron a las tres chicas el mismo día de su desaparición antes de amontonar sus restos en una fosa.

En ese sentido, Leonel lamentó: “No sé cómo debe estar el cuerpo de mi hija”.

