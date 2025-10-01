Qué dijo Pequeño J tras ser detenido en Perú por el triple crimen de Florencio Varela

Tras ser detenido por la policía peruana, y en el momento en que era trasladado, Pequeño J, el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela, se defendió: “No matamos a nadie”. Ante los periodistas locales, el sospechado aseguró: “No tengo nada que ver”.

“Nos están echando la culpa”, agregó Tony Janzen Valverde Victoriano, su verdadero nombre, de 20 años, durante su traslado a la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú (PNP). Al ser consultado sobre qué le diría a la familia de las jóvenes asesinadas, el joven dijo que “tienen que encontrar al culpable”.

“¿Tiene miedo usted de volver a la Argentina?“, le preguntó un periodista, a lo que Pequeño J contestó que no. ”¿Estás metido en lo que es tráfico ilícito de drogas de manera internacional?“, continuó el mismo cronista. El sospechoso volvió a decir que ”no". Una vez dentro del auto oficial que lo trasladaba esposado se lo oyó decir sobre el múltiple crimen: “Es un espanto”.

Las declaraciones de Pequeño J, el acusado por el triple crimen de Florencio Varela, tras ser detenido en Perú

La PNP detuvo en la noche del martes a Pequeño J, sindicado como el autor material de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa del municipio bonaerense de Florencio Varela.

Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen.



La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no… https://t.co/lDlk32XFJt pic.twitter.com/k1IbnjLn1W — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 1, 2025

Valverde Victoriano fue hallado cuando intentaba escapar oculto en la parte trasera de un camión en la localidad de Pucusana, a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Su captura se logró gracias a un operativo conjunto entre el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía Bonaerense y las divisiones especializadas en narco de la PNP. El seguimiento incluyó el rastreo de su teléfono celular y de los chips que utilizaba para evitar ser localizado.

Así era detenido Pequeño J en Perú

“Pequeño J se dirigía al punto de encuentro con [Matías] Ozorio, pero en vez de encontrarse con su ladero se topó con el personal de la PNP y quedó detenido”, explicaron fuentes de la investigación. Horas antes, la mano derecha de Valverde Victoriano, Ozorio, un ciudadano argentino de 28 años, había sido detenido por personal de la policía peruana.

Cerca de la medianoche argentina, en una conferencia de prensa, el general Zenón Santos Loayza Díaz jefe de la Dirección de Antidrogas de la PNP, confirmó que la policía de la provincia de Buenos Aires aportó información clave para detener a Pequeño J. El oficial contó que el principal sospechado por el triple crimen llegó a Perú vía terrestre desde Bolivia y que había contrato “los servicios” para que lo llevaran hasta la ciudad de Lima.

En la tarde de este miércoles, la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, junto con el Jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé, y el representante de Interpol brindarán una conferencia de prensa para dar detalles sobre las detenciones.