“¿Qué hacés? ¡Te voy a matar!”. El “viudo negro” que perdió después de que su hermano lo reconociera por TV y lo entregara

El joven no dejaba de mirar las imágenes que reproducía la TV. Los noticieros daban cuenta de la pesadilla que había vivido un psicólogo de Palermo, víctima de una banda de “viudos negros”. Entonces, no lo dudó y llamó al 911. “Uno de los sospechosos es mi hermano, Abel Ruiz”, dijo, palabras más, palabras menos.

Entonces, después de que detectives de la Policía de la Ciudad determinaran, a partir de la comparación de la fotografía de Abel Ruiz registrada en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), coincidía con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio de Palermo donde vive la víctima, la jueza Paula González ordenó allanar el domicilio del sospechoso en la villa Zavaleta, del barrio porteño de Barracas, donde debajo del colchón de su cama se encontraron dos blísteres de pastillas (clonazepan y alplax) y un cuchillo de similares características al utilizado para atacar al psicólogo Oscar Antúnez.

A las 22.27 ingresa la víctima con uno de los viudos negro

El sospechoso no estaba en la casa cuando el personal de la Policía de la Ciudad hizo el procedimiento. Se entregó después en la Comisaría Vecinal 4D de la fuerza de seguridad porteña. Había modificado su fisonomía: se había teñido de rubio.

En las últimas horas, la jueza González procesó con prisión preventiva a Ruiz por el delito de robo agravado por haber sido cometido con arma y en lugar poblado y en banda.

“Más allá de la llamada al 911 que reveló la identidad del imputado, fue el propio Ruiz quien, en el marco del descargo por escrito que presentó junto a su defensa, admitió haber tomado parte en el hecho que se le atribuye, sin perjuicio de las demás cuestiones que rechazó, inherentes a la utilización del cuchillo por parte de uno de sus cómplices. Pero además, sus rasgos fisionómicos, y en particular los precisos detalles que brindó la víctima respecto del piercing en la mejilla y el tatuaje de números romanos que posee el acusado en el cuello, coinciden plenamente con las características que presenta Ruiz “, explicó la magistrada al fundamentar el procesamiento del sospechoso, resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

En el escrito que presentó cuando fue indagado, el sospechoso “ negó de forma enfática haber utilizado un cuchillo en todo lo ocurrido, ni para desapoderar a la víctima de sus pertenencias, ni para matarla y ni para procurar la impunidad ”, explicaron fuentes judiciales.

A las 3.48 se retiran los tres jóvenes con los objetos robados

“Yo no sabía que mi compañero iba a llevar y usar un cuchillo, no sé si lo agarró de ahí o lo llevó. No hago esas cosas de lastimar a la gente, como dijo la víctima, nunca tuve el cuchillo en mi poder, fue mi compañero que se puso nervioso y se mandó solo a usar eso, nos traicionó”, afirmó el imputado, según se desprende del expediente judicial.

El hecho por el que está detenido Ruiz, de 21 años, ocurrió entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de este mes en un departamento de un edificio situado en Paraguay al 4700, Palermo.

Ruiz, que se hacía llamar Julián y decía vivir en la zona de Congreso, conoció a la víctima por medio de la app Tinder. Después de una primera cita, acordaron un encuentro en el departamento del psicólogo.

Abel Ruiz, el "viudo negro" de Palermo

El sospechoso llegó al domicilio de Antúnez a las 22.30 del 7 de este mes. Cenaron. Cerca de la medianoche, el psicólogo se desvaneció, “presuntamente como resultado de la ingesta inadvertida de alguna sustancia narcótica o hipnótica que Ruiz le puso en la bebida”.

Cuando se despertó, a las 3.45 del día siguiente, Antúnez estaba atado de pies y manos sobre la cama.

“La víctima advirtió la presencia de otros dos hombres; uno de ellos −de tez trigueña, cabello corto negro y un pequeño lunar en el rostro− vestía remera y pantalón negros y mostraba un marcado estado de nerviosismo y euforia. El otro presentaba características similares [...] Junto a Ruiz, que vestía una polera gris con bordados oscuros, un buzo negro con cierres blancos y pantalón oscuro, y presentaba un piercing en el perfil derecho de su rostro, cerca de su ojo, y un tatuaje con forma de estrella o cruz en el lado derecho del cuello y otro con letras tipo romanas, le manifestaban ‘quedate quieto que trabajamos de esto’ y ‘¿dónde está la plata, dónde están los dólares?’“.

La víctima del ataque Instagram

Antúnez comenzó a gritar. Pedía auxilio. El delincuente que estaba más nervioso le espetó: “¿¡Qué hacés!? ¡Te voy a matar!”, y comenzó a golpearlo. Con un cuchillo tipo carnicero de aproximadamente 15 centímetros de largo y mango de madera “trató de apuñalarlo en el pecho, sin lograrlo, aunque sí lo lesionó en el antebrazo izquierdo”, según consta en el expediente judicial.

El agresor repitió el ataque e intentó apuñalar a la víctima en la zona del abdomen, pero lo hirió en la pierna izquierda.

Finalmente, los “viudos negros” se alzaron con un botín de 7000 dólares, 500.000 pesos, un iPhone 17 Pro Max gris, un teléfono celular Samsung S23 Plus color y diversas prendas de vestir, entre ellas, dos pares de zapatillas.

Ahora, los detectives policiales intentan identificar a los otros dos “viudos negros” que participaron del ataque. Por las filmaciones de las cámaras de seguridad del edificio se determinó que ingresaron a las 2.42, cuando Ruiz les abrió la puerta, y se fueron con el botín a las 3.48 del sábado 8 de noviembre pasado.

“Considero que la imputación que recae sobre Abel Ruiz encuentra apoyo en la totalidad de las pruebas colectadas, valoradas de acuerdo con las reglas de la sana crítica que dan cuenta de la responsabilidad que le cupo en el evento analizado, por lo que encuentro alcanzado entonces el estándar de probabilidad requerido en este estadio procesal, para avanzar en el grado de reproche respecto de los sucesos descriptos”, sostuvo la jueza González al procesar al sospechoso.