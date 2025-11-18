Se había teñido de rubio: se entregó uno de los viudos negros que golpeó y apuñaló a un psicólogo en Palermo

Había cambiado su aspecto para no ser reconocido: se tiñó el cabello de rubio y evitó salir de su casa durante varios días. Sin embargo, la presión policial lo llevó a presentarse por sus propios medios en una comisaría . Así terminó detenido uno de los integrantes de la banda de “viudos negros”, acusada de atacar y robar con violencia a un hombre en el barrio porteño de Palermo.

El joven, sobre el que pesaba una orden de captura, se entregó en la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad. Según fuentes oficiales, la decisión se produjo después de que los investigadores allanaran su domicilio y hallaran cuatro teléfonos celulares y dos tabletas de medicación, elementos que lo vinculan con el hecho.

El psicólogo fue atacado por tres viudos negros Instagram

El ataque ocurrió hace 10 días, cuando la víctima, un psicólogo de 38 años llamado Alfredo, invitó a su departamento a uno de los agresores, a quien había conocido a través de una aplicación de citas.

El encuentro, que comenzó como una cena informal, derivó en un violento asalto. De acuerdo con la denuncia, tras ingerir bebidas alcohólicas, el anfitrión perdió el conocimiento y, al despertar, se encontró con dos hombres más en el lugar, que revolvían sus pertenencias y que lo atacaron.

Alfredo, victima de los viudos negros, en dialogo con LN+

Los delincuentes lo golpearon, lo maniataron con los cordones de sus zapatillas y lo amenazaron con un cuchillo. “Me dijo que tenía que morir”, relató la víctima en diálogo con LA NACION.

Durante el ataque, recibió dos puñaladas: una en el antebrazo izquierdo y otra en el muslo, heridas que no pusieron en riesgo su vida, pero que requirieron atención médica en el Hospital Rivadavia.

Uno de los viudos negros que quedó grabado por las cámaras de seguridad del edificio de Palermo Cámara de seguridad

Las cámaras de seguridad del edificio registraron el ingreso del primer joven a las 22.27 y, más tarde, la entrada de sus cómplices. A las 3.48, las imágenes muestran la salida de los tres hombres con la cabeza gacha, conscientes de la presencia de las cámaras.

Según el testimonio del damnificado, los ladrones se llevaron US$7000, $500.000, ropa, una computadora y dos teléfonos, entre ellos un iPhone 17 Pro Max recién adquirido.

A las 22.27 ingresa la víctima con uno de los viudos negro

El psicólogo también aseguró que los agresores actuaron con violencia mientras buscaban dinero y objetos de valor. “Me pidieron plata y dólares”, afirmó. Además, describió que el departamento quedó “hecho un lío” y que desconoce con qué sustancia lo doparon. “El SAME y la policía llegaron rápido, al igual que la científica, que fue muy empática”, agregó.

Tras el ataque, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 54, a cargo de la jueza Paula Verónica González, ordenó la captura de los sospechosos. Con la entrega del joven, se concretó la primera detención en la causa. El imputado fue trasladado y quedó a disposición de la justicia.

A las 2.42 ingresan los otros dos viudos negro

Los investigadores analizan si el detenido actuó como líder del grupo o si cumplía un rol secundario. También se revisan sus contactos en redes sociales y los registros de llamadas para establecer si hubo planificación previa y si existen vínculos con otras bandas que operan bajo el mismo método. No se descarta que en las próximas horas se ordenen nuevos allanamientos.

A las 3.48 se retiran los tres jóvenes con los objetos robados

La investigación continúa para dar con los otros dos integrantes de la banda. Los investigadores analizan los dispositivos secuestrados y las imágenes de las cámaras para reconstruir los movimientos previos y posteriores al robo. Se sospecha que los delincuentes podrían estar vinculados a otros hechos con la misma modalidad: sedar a las víctimas para reducirlas y despojarlas de dinero y objetos de alto valor económico.

La modalidad conocida como “viudos negros” no es nueva: consiste en seducir a la víctima a través de redes sociales o aplicaciones de citas, generar confianza y luego aprovechar la intimidad para cometer el robo. En los últimos meses, la Policía de la Ciudad detectó al menos cinco denuncias con características similares en barrios como Palermo, Recoleta y Belgrano, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de grupos organizados.