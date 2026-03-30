Qué pasó con el alumno que ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero

Un alumno de unos 15 años protagonizó un ataque armado dentro de la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, en Santa Fe, donde asesinó a un compañero y dejó a otros dos estudiantes heridos. El hecho ocurrió en el patio interno del establecimiento, en un momento en que toda la comunidad educativa se encontraba reunida.

Según precisó el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, la situación se desencadenó cuando los alumnos estaban formados para el izamiento de la bandera. En ese contexto, el joven extrajo el arma desde su mochila y efectuó varios disparos, lo que provocó una escena de extrema violencia y desconcierto.

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero

El ataque

El episodio tuvo lugar en la zona de ingreso del colegio, donde se concentraban estudiantes y docentes al inicio de la jornada. La reacción fue inmediata: varios alumnos comenzaron a correr al advertir lo que sucedía.

De acuerdo con el relato oficial, el agresor disparó en medio del acto sin previo aviso, lo que derivó en la muerte de un estudiante y heridas en otros dos, que fueron alcanzados por perdigones.

Un joven de 15 años ingresó a la Escuela Nacional de San Cristóbal, Santa Fe, con una escopeta y mató a un alumno de 13 años Captura

La reacción de la comunidad educativa

La secuencia generó un fuerte impacto en la institución. Testimonios recogidos tras el hecho indicaron que el atacante no presentaba conductas problemáticas previas.

“Era buen alumno y mostraba buena conducta”, señalaron desde el entorno escolar, según transmitió Muñoz.

Medidas tras el hecho

Luego del ataque, las autoridades dispusieron asueto y duelo en la comunidad educativa, además de la suspensión de todas las actividades programadas para la semana.