La policía que vendía contenido erótico con el uniforme denunció “persecución” de la fuerza y de la Justicia.

La oficial de la Policía de la Ciudad que fue suspendida de sus funciones por publicar contenido erótico en sus redes sociales con el atuendo laboral volvió a defenderse y tuvo duras acusaciones. “Me sorprende la persecución de la fuerza, así como de la Justicia porteña, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”, escribió Nicole Verón en su cuenta de Instagram.

“Ahora, cuando hay poderosos como en la causa que oficiales de la División K9 de la Policía utilizaban los recursos del estado para dar clases particulares y solicitaban coimas, se encuentran trabajando tranquilos y la fiscalía especializada en la materia mira para otro lado”, prosiguió la joven en su posteo.

“Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿Porque soy mujer? ¿Porque no tengo jerarquía de jefe? ¿Porque dije que no a mis jefes [que] me pedían tener relación a cambio de dinero?”, cerró la fuerte publicación.

El hecho que derivó en la suspensión de la actividad de Verón en la fuerza de seguridad porteña se conoció días atrás cuando se viralizaron varios videos que la mujer subía tanto a TikTok como a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans. Allí se la veía con el uniforme de la Policía de la Ciudad y realizando actuaciones con otras personas.

De acuerdo con el informe que redactaron sus superiores tras ello, su conducta “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

En declaraciones televisivas, la oficial dio explicaciones sobre el motivo del contenido que publicaba y justificó que el objetivo era tener una alternativa económica porque estaba transitando una licencia médica por un tratamiento a causa de violencia de género de su expareja que le generaba obtener la mitad de su sueldo.

Luego de que se viralizara el caso, un abogado particular presentó una denuncia penal ante el Fuero Federal para que se investigue si detrás de la situación de Verón existen los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo.