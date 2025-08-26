El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires declaró admisible la acusación contra la jueza de San Isidro Julieta Makintach. Esta decisión se tomó por unanimidad. Así, la magistrada quedó bajo sospecha tras descubrirse su rol en un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Qué pasó con Julieta Makintach, la polémica jueza del caso Maradona

La jueza Julieta Makintach fue suspendida de su cargo y el gobernador Axel Kicillof ya no puede aceptar su renuncia, presentada el 24 de junio pasado. Fuentes judiciales calificadas informaron a LA NACION sobre estas novedades.

La jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Maradona Hernán Zenteno - LA NACION

Antes de declarar admisible la acusación, el jurado rechazó tres planteos de la defensa de la jueza. La suspensión de la magistrada es una consecuencia directa de la determinación del jurado. A partir de la suspensión, a Makintach le descontarán el 40 por ciento de su sueldo.

Por qué se decidió suspender a la jueza Makintach

El jury contra Makintach comenzó a principios de junio pasado, cuando el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una denuncia ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

Conte Grand sostuvo en su presentación: “Las conductas que se describirán a lo largo de esta presentación revelan que la magistrada incurrió en mal desempeño de sus funciones y defección de la buena conducta que exige la carta magna provincial como requisito esencial para la permanencia en el cargo”.

El procurador Julio Conte Grand presentó la denuncia contra Makintach Lucrecia Vidal (Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Legislatura PBA).

El procurador enumeró “nueve conductas desplegadas” por Makintach en un documento de 38 páginas:

Autorizó el acceso irregular de personas a Tribunales para filmar un documental.

para filmar un documental. Habilitó la toma de registros fílmicos clandestinos del debate oral para una miniserie.

del debate oral para una miniserie. Violó la prohibición de grabar o filmar el debate , impuesta por su propio Tribunal.

, impuesta por su propio Tribunal. Abusó de su cargo para impedir que la policía evitara filmaciones no autorizadas.

para impedir que la policía evitara filmaciones no autorizadas. Utilizó recursos públicos (instalaciones y personal) con fines estrictamente personales sin autorización.

(instalaciones y personal) con fines estrictamente personales sin autorización. Mintió de forma deliberada y recurrente sobre su participación en un documental.

sobre su participación en un documental. Negó sistemáticamente irregularidades , incluso al ser confrontada con imágenes.

sistemáticamente , incluso al ser confrontada con imágenes. Incurrió en “ parcialidad manifiesta ”, lo que causó la nulidad del proceso.

”, lo que causó la nulidad del proceso. Provocó un escándalo social y perjudicó la imagen del Poder Judicial.

El tráiler de la miniserie sobre el juicio de Maradona por el que piden apartar a la jueza Makintach

Quiénes integran el Jurado de Enjuiciamiento

El jurado que analiza la conducta de Makintach está presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Lo integran los legisladores Ariel Martínez Bordaisco (senador por la Unión Cívica Radical -UCR) y Abigail Gómez (diputada de La Libertad Avanza -LLA).

También participan el senador Sergio Raúl Vargas (Unión Renovación y Fe) y la senadora María Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal). La diputada Maite Alvado (Unión por la Patria -UP) también forma parte. Los abogados Álvaro García Orsi, Pablo Agustín Ciocchini, Fabián Ramón González, María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco completan el cuerpo.

El abogado Darío Saldaño representa a la jueza Julieta Makintach Captura de video

La defensa de Makintach: “No hubo filmación prohibida”

La semana pasada, en un descargo ante el jurado, Makintach afirmó: “No hubo filmación prohibida, sino que se trataba de un hecho conocido por todos los integrantes del tribunal”. Añadió que “las decisiones se adoptaron colegiadamente, de manera conjunta con los doctores Di Tommaso y Savarino, tanto de modo de diálogo presencial como por chat de WhatsApp”.

La jueza sostuvo que “no existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino, por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas, por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.