Qué pasó con la joven que denunció al dueño del departamento que alquila por espiarla con cámaras

La Justicia de La Rioja ordenó un allanamiento este martes en el edificio donde una estudiante detectó cámaras de seguridad ocultas dentro de su departamento. Efectivos policiales inspeccionaron el inmueble de la calle Carlos Gardel para secuestrar los dispositivos de grabación denunciados. La causa investiga la responsabilidad del propietario ante la presunta violación a la intimidad de las inquilinas.

Cómo descubrió la estudiante los equipos de grabación en su vivienda

El hallazgo se produjo de manera fortuita en el departamento que la joven habita desde hace un tiempo. La inquilina notó una irregularidad en un hueco de ventilación cubierto con una cinta aislante negra.

Escándalo en La Rioja: una joven denunció que había cámaras escondidas en el departamento que alquila

La primera hipótesis de la mujer apuntó a una medida casera para impedir el ingreso de insectos a la habitación. La curiosidad la llevó a inspeccionar el lugar con mayor detenimiento. La estudiante utilizó la linterna de su teléfono celular para iluminar el sector tapado. El haz de luz reveló un brillo inusual detrás de la cinta.

Esa inspección visual confirmó que se trataba de la lente de un dispositivo electrónico. La víctima relató al medio Multiplataforma Fénix que el aparato “la enfocaba en la cama todo el tiempo”. La ubicación estratégica del objeto buscaría un registro íntimo.

La joven retiró el mecanismo del conducto de ventilación para examinarlo. El equipo contaba con una memoria interna extraíble. El análisis del contenido digital confirmó sus sospechas. La tarjeta de almacenamiento guardaba videos fechados en noviembre, donde se veía a la propia inquilina mientras dormía. Este material probatorio impulsó la decisión de acudir a la Justicia.

Los dispositivos hallados poseían conexión wifi para transmitir imágenes en tiempo real

Qué reveló la conexión con otras inquilinas y la tecnología utilizada

La confirmación del espionaje motivó a la denunciante a contactar al resto de las habitantes del edificio. El perfil de los arrendatarios del complejo despertó alarmas adicionales. El propietario del lugar “casualmente solo les alquilaba a mujeres”, según narró la víctima.

El intercambio de información entre las vecinas derivó en una revisión exhaustiva de otras unidades habitacionales. Una de las personas contactadas localizó una cámara idéntica en su propio departamento tras recibir la advertencia. El descubrimiento sugiere la existencia de una red de monitoreo instalada en múltiples puntos del edificio.

Una segunda residente encontró una cámara idéntica en su departamento tras recibir la alerta Captura

Los dispositivos poseían conexión wi-fi, por lo que dueño podría haber observado las secuencias en vivo sin necesidad de recuperar las tarjetas de memoria físicamente. La tecnología también permitía el borrado remoto de los registros de forma periódica. Uno de los equipos hallados incluía la capacidad de capturar audio ambiente junto con el video.

Cuál es la situación procesal y las medidas dictadas por la Justicia

Las inquilinas formalizaron la denuncia en la Fiscalía y la unidad de Violencia de Género con un pedido de detención preventiva ante la sospecha de que el dueño comercializara las imágenes capturadas.

La jueza Gisela Flamini ordenó este martes un allanamiento en el complejo habitacional para recolectar evidencia y determinar el destino del material audiovisual. Fuentes con acceso al expediente confirmaron a LA NACION que la causa se centra en la investigación de delitos contra la intimidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.