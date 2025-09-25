Triple femicidio en Florencio Varela: cuál es la principal hipótesis de la Justicia

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo y Morena Verri, ambas de 20 años, y de Lara Gutiérrez, de 15, apunta a un entramado que combina redes de prostitución, narcotráfico y ajustes de cuentas.

Para la Justicia bonaerense, como consignó LA NACION, el caso se inscribe en una venganza narco ordenada por un capo peruano que permanece prófugo y cuya violencia quedó expuesta no solo en la brutalidad de los crímenes, sino también en la transmisión en vivo de las torturas a través de redes sociales.

Las tres jóvenes, oriundas de La Matanza, habían desaparecido el viernes por la noche, cuando subieron a una camioneta blanca con patente adulterada en la rotonda de La Tablada. Desde allí recorrieron más de 30 kilómetros hasta Florencio Varela, donde fueron llevadas a una vivienda de las calles Jáchal y Chañar.

El recorrido del vehículo que llevó a las tres jóvenes de La Matanza hacia Florencio Varela donde fueron halladas muertas

El seguimiento del celular de una de las víctimas, que emitió su última señal en la zona, permitió orientar los rastrillajes hacia esa casa, donde finalmente se encontraron los cuerpos enterrados y desmembrados.

El estado de los restos confirmó la violencia con la que actuaron los sicarios. De acuerdo con los resultados de las autopsias, a Lara le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de degollarla.

A Brenda la golpearon, la apuñalaron en el cuello, le provocaron un aplastamiento facial y le abrieron el abdomen. Morena también fue brutalmente golpeada antes de que le quebraran el cuello.

Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes asesinadas en Florencio Varela

El avance de la investigación permitió dar con los responsables. En total, ya son doce los detenidos. Cuatro de ellos habían sido arrestados previamente, entre ellos una mujer que confesó haber limpiado la escena del crimen junto con su pareja y reveló que la casa se la habían alquilado tres sospechosos peruanos.

Según su declaración, el motivo de los asesinatos fue el robo de cinco kilos de cocaína pertenecientes a un narco que opera desde la Villa 1-11-14. En las últimas horas, durante allanamientos en la Villa Zavaleta, se sumaron ocho nuevos arrestos de presuntos integrantes de la organización criminal.

La pista que más refuerza la hipótesis de la venganza narco provino de esa primera detenida, quien además describió el olor a cloro que invadía la vivienda tras los intentos de borrar evidencias. Los investigadores confirmaron luego que se había removido tierra en el fondo del jardín.

Los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas el viernes fueron encontrados en una casa de Florencio Varela Ricardo Pristupluk

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detrás de la masacre está un narco peruano de 23 años conocido como “Pequeño J” o “Julito”. Se lo sindica como el líder de una red transnacional con base en la Villa 21-24, en Barracas, y ramificaciones que se distribuyen por el conurbano sur.

“Es un desquiciado que decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, dijo Alonso, al confirmar que el crimen fue transmitido en un grupo cerrado de redes sociales. Allí, el jefe ordenó a sus sicarios que torturaran y asesinaran a las chicas frente a otros miembros de la banda.

Así es la casa de Florencio Varela donde mataron a Lara, Brenda y Morena

El fiscal Gastón Dupláa dispuso el traslado de los acusados al complejo judicial de La Matanza para declarar, luego de que se evaluara un cambio de sede por seguridad. Mientras tanto, los investigadores buscan establecer con precisión el grado de participación de cada detenido y confirmar si actuaron bajo las órdenes de “Pequeño J”.