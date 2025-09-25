Triple crimen de Florencio Varela. En un marco de fuerte conmoción social, familiares, amigos y vecinos despiden a Brenda y Morena

Familiares y amigos velan en estos momentos a Brenda del Castillo y Morena Verdi, las jóvenes de 20 años que eran primas y fueron asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela, un caso que es investigado por un supuesto ajuste de cuentas narco vinculado con una aparente red de prostitución. En un marco de fuerte conmoción social, el velatorio tiene lugar en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, en una sala situada en la calle Bufano al 2600. En cambio, el último adiós a Lara, la menor de 15 años hallada sin vida, es llevado a cabo en otro lugar por sus allegados.

El velatorio de Brenda y Morena se realiza a cajón cerrado luego de que los peritos forenses determinaran que sus cuerpos habían sido sometidos a diversas torturas y mutilaciones. Pasadas las 14, algunos de los primeros en llegar a la puerta fueron Antonio y Federico, abuelo y primo de ambas, respectivamente. Los dos, quienes oficiaron como principales interlocutores de la familia en las últimas horas, portaban remeras con las caras de las víctimas y frases con pedidos de justicia frente al brutal hecho. Más tarde se sumaron las madres de las jóvenes, Sabrina y Paula, acompañadas por un importante número de personas que se acercaron a darles el pésame.

Familiares y amigos de las víctimas llegan a la sala velatoria en San Justo Nicolás Suárez

Hasta el lugar también arribaron vecinos de la zona. “Vinimos hasta acá porque estamos muy preocupados e impactados por lo que pasó. Este no es un caso excepcional, es cosa de todos los días: la inseguridad, la mafia, los tiros, la intendencia que no hace nada, la provincia que está a la deriva, desolada, que no le importa a nadie”, cuestionó Lautaro Castillo, un vecino del barrio. “La impunidad del narcotráfico está a la vista de todos: negocian con el poder, con los comisarios , con los jefes de calle, en las villas, desde dentro de la cárcel”, amplió este joven que trabaja como comunicador y productor a nivel local.

Junto a él vino Daniela Cuadrado, quien se desempeña como manicura. Ella también describe un escenario tétrico para la vida cotidiana de los matanceros, donde apunta directamente contra la gestión de Fernando Espinoza, a quien los familiares de las víctimas, durante la protesta que lanzaron ayer, habían tratado de “cobarde” y acusado de no brindarles contención ni atención tras el brutal caso, además de haber enviado a dos concejales para entrevistarse con ellos en una brigada.

Dolor en la puerta de la sala velatoria en San Justo Nicolás Suárez

“Tenemos el intendente más corrupto de la provincia. Lo único que hay acá son cámaras de seguridad para sacarnos plata. Todos los días nos roban, estamos rodeados de villas, cada vez hay más zonas rojas. A mi hijo le han robado cuatro o cinco veces. Nuestros vecinos ya directamente están todos armados”, cuestionó.

Uno de los momentos más impactantes se produjo cuando la madre de Brenda se acercó a los presentes con el bebé de un año de la víctima en brazos, y ambos fueron contenidos entre llantos y abrazos. El velatorio de Brenda y Morena se llevó a cabo de forma separada al de Lara, en medio de una tensión creciente entre las familias de las víctimas. Los allegados de las primas apuntan contra una de las hermanas de la menor, de nombre Agostina, a quien responsabilizan del sanguinario desenlace que la Justicia investiga bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas por parte de un clan narco de origen peruano.

“Supuestamente se dice que la hermana mayor de Lara adormeció a un hijo de un narco y le robó dólares y kilos (de cocaína). Yo no puedo decir nada porque no tengo nada oficial, pero si llegan a saber eso, después del velorio me van a tener que dar una explicación. Nosotros, como mamá, a las menores las podemos retener, pero a la mayor ya no, ya son decisiones de ella”, marcó la madre de Brenda esta mañana en una entrevista con Telefe. Y sentenció: “Las tres chicas son víctimas, todos los demás no”.

Morena y Brenda fueron vistas por última vez con vida el pasado viernes a la altura de la rotonda de La Tablada, cuando una cámara de seguridad las captó junto a Lara subiendo a una Chevrolet Tracker blanca. En una investigación que gira en torno a un aparente entramado que involucra ajuste de cuentas narco con redes de prostitución, los cuerpos recién fueron encontrados el miércoles, enterrados en el patio trasero de una casa en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela, misma zona donde se registró la última señal del celular de una de ellas.

Velorio de Brenda del Castillo y Morena Verdi en Monseñor R. Bufano 2651 Nicolás Suárez

Las dos primas vivían en el complejo de monoblocks situado a metros de una de las zonas más crudas de la periferia de La Matanza. Detrás de los deteriorados departamentos de los imponentes bloques de cemento se encuentra Palito, una de las villas más peligrosas, que limita con la llamada estación del paco, situada junto a la parada del tren Belgrano Sur. Es un enclave rodeado por otros asentamientos, como Puerta de Hierro y San Petersburgo. En tanto, Lara era vecina de González Catán. “Donde vivían las chicas es un barrio muy picante, de muchísima vulnerabilidad”, remarcaron.