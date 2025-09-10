Qué se sabe de la adolescente que fue armada al colegio en Mendoza y disparó varias veces

Conmoción se vive este miércoles en la provincia de Mendoza luego de que una adolescente de 14 años ingresara armada a su escuela -ubicada en la localidad de La Paz- y disparara varias veces. Si bien se logró evacuar a todos los estudiantes y personal sin heridos, la joven sigue atrincherada.

Una alumna de segundo año de la escuela Marcelino Blanco ingresó al establecimiento educativo poco después de las 9.30 y, después de efectuar varios disparos, se atrincheró.

Una adolescente de 14 años fue con un arma a la escuela, realizó varios disparos y amenazó a una profesora

En ese contexto, la Policía mendocina montó un fuerte operativo en el lugar para evacuar a alumnos y trabajadores de la escuela.

Varios momentos del incidente fueron capturados por testigos y se viralizaron rápidamente en redes sociales. En las imágenes se puede ver a la menor con el arma en la mano y observando la zona. También se registraron los momentos en que los alumnos se ocultaban mientras la joven efectuaba los disparos.

La adolescente fue grabada en su ingreso armada, mientras se oyen los gritos y el pánico del resto de los estudiantes que se encontraban dentro del establecimiento educativo.

La adolescente es hija de un policía que se desempeña en San Luis, a 90 kilómetros de la ciudad en donde está ubicado el colegio, y a quien le habría quitado su arma reglamentaria para cometer el hecho.

Fue el intendente de la localidad, Fernando Ubieta, quien confirmó que la adolescente es hija de un uniformado.

Además, el jefe municipal reveló que él es primo segundo del padre de la adolescente.

Luego de dar intervención a personal policial y de Bomberos, se evacuó al resto de los alumnos y se dio paso al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para tratar de convencerla de que salga por sus propios medios.

En tanto, Diario Uno indicó que la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra supervisando el procedimiento en la escuela.

Mendoza: una alumna de 14 años entró armada a su colegio y disparó al menos dos veces

En un comunicado conjunto, los ministerios de Seguridad y Justicia, de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE solicitaron a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela en el marco de “una situación donde debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”, dijo a LA NACION el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar.