Triple crimen, en vivo: qué se sabe de la detención del Pequeño J y cómo sigue la investigación

Antonio brindó sus primeras impresiones tras la detención de “Pequeño J”, el supuesto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela. “Es muy difícil que un chico de 20 años maneje una red (de narcos)”, afirmó en diálogo con la prensa, al tiempo que sostuvo que “puede haber otros responsables”.

Consultado sobre lo que dijo el propio “Pequeño J” al ser detenido, expresó sin vueltas: “Nadie se va a hacer cargo de un delito así”, mientras se mostró “un poco más aliviado” sobre los resultados que tuvo en las últimas horas la investigación.