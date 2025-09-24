Qué se sabe de las amigas desaparecidas en La Matanza, este miércoles 24 de septiembre

Los investigadores a cargo de la desaparición de tres jóvenes en el partido de La Matanza confirmaron que los tres cuerpos hallados este miércoles por la mañana en la localidad de Florencio Varela corresponden a los de las adolescentes. Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez habían sido vistas por última vez el viernes 19 de septiembre en la localidad de La Tablada y desde entonces sus familias reclamaban por su aparición.

El hallazgo de los cuerpos

“Los cuerpos estaban descuartizados”, dijo una fuente de la investigación a LA NACION. Los tres cuerpos fueron encontrados en una casa situada en la intersección de las calles Jáchal y Chañar, en la misma zona en donde se había registrado la última señal del celular de una de ellas.

Las pistas en el caso

Una camioneta con la patente adulterada y el registro del celular de una de las jóvenes desaparecidas fueron las únicas pistas en la búsqueda. En las últimas horas, los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza apresaron a dos sospechosos en Florencio Varela, cerca de la antena en donde se había activado el celular de una de las tres jóvenes, en el mismo lugar en donde este miércoles encontraron los cuerpos.

Ahora, el equipo de investigadores comandado por el fiscal Gastón Duplaá deberá determinar si estaban en la camioneta blanca que abordaron las tres jóvenes y los indagará por la desaparición de Morena, Lara y Brenda.

El momento en que las tres jóvenes se suben a una camioneta blanca. Captura

Al seguir el recorrido de la camioneta blanca los investigadores perdieron el rastro en el cruce de Crovara y General Paz.

La última imagen de las jóvenes fue registrada por la cámara de seguridad instalada en el cruce de Crovara y El Tiburón. Esta circunstancia coincidió con la declaración de un testigo que afirmó que vio cuando las tres jóvenes abordaban la camioneta blanca.

Qué dijeron los familiares de las jóvenes

Los familiares de las jóvenes expresaron su desesperación y organizaron una concentración en la rotonda de La Tablada para visibilizar el caso. Paula, madre de Brenda Castillo, declaró este lunes 22 de septiembre a Crónica: “Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda. Salieron del domicilio de Morena y después no supimos más nada”.

La mujer también mencionó la existencia de rumores sobre su posible paradero. “Hay testigos que dicen que podrían estar en una quinta en Canning o en la villa Las Antenas, en Lomas del Mirador. Pero las fuerzas de seguridad no nos dicen nada”, reclamó.