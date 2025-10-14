Qué se sabe del crimen de una joven de 20 años que estaba desaparecida y fue encontrada en un pozo en Chaco

La búsqueda de Gabriela Aracá Barrios, una joven de 20 años desaparecida desde el domingo en la localidad de Avia Terai, Chaco, finalizó con el hallazgo de su cuerpo en un pozo negro. Un hombre de 33 años, identificado como la última persona que la vio con vida, quedó detenido.

Cómo ocurrió el crimen y quién es el principal sospechoso

La secuencia de los hechos comenzó el domingo cerca de la una de la madrugada. Gabriela Aracá Barrios salió de su domicilio en el barrio 108 de Avia Terai. Se movilizaba a bordo de una motocicleta marca Corven Energy. Su madre, Natalia, denunció la desaparición en la comisaría local poco más de 24 horas después, al no tener noticias de su hija.

La joven salió de su casa en el barrio 108 cerca de la una de la madrugada del domingo

La policía activó de inmediato el protocolo de búsqueda. Las primeras pistas surgieron con el hallazgo de la motocicleta de la joven completamente calcinada junto a un par de medias. Este descubrimiento orientó el rastrillaje hacia la zona sur del barrio, según información de Diario Chaco.

Las pesquisas condujeron a los investigadores hasta la vivienda de Jesús Salvatierra, un hombre de 33 años. Las autoridades lo señalaron como la última persona que tuvo contacto con Barrios. Salvatierra fue detenido y trasladado a la comisaría para prestar declaración.

Junto a él, demoraron a otras tres personas, incluida una mujer que sería su esposa. La principal hipótesis de la investigación sugiere que Salvatierra y Barrios mantenían un vínculo sentimental extramatrimonial.

Cómo encontraron el cuerpo de Gabriela

El hallazgo del cuerpo se produjo tras una orden judicial que permitió el allanamiento de la propiedad de Salvatierra. El trabajo de la división de canes de la policía fue fundamental para localizar el cadáver. Los perros de rastreo marcaron un punto específico en el patio trasero de la vivienda.

En ese lugar, los efectivos encontraron un pozo negro de desechos cloacales. Un equipo de bomberos destapó la fosa y descubrió el cuerpo sin vida de Gabriela Barrios. El cadáver se encontraba en el interior del pozo, envuelto en una bolsa arpillera de color amarillo. El macabro descubrimiento confirmó las peores sospechas de los familiares y la comunidad.

Jesús Salvatierra, de 33 años, fue detenido como principal sospechoso del crimen

Qué medidas judiciales se tomaron

El caso quedó bajo la dirección del fiscal Marcelo Soto. El funcionario judicial confirmó que Salvatierra fue la última persona que se relacionó con la víctima antes de su desaparición. En el marco de la investigación, se secuestró el teléfono celular del detenido para realizar peritajes. El análisis del dispositivo busca determinar si existió comunicación con Barrios en las horas previas al hecho.

Tras la confirmación del femicidio, el gobierno provincial de Chaco anunció su decisión de presentarse como querellante en la causa judicial. La subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela, adelantó la medida. La funcionaria también detalló que el gobierno brindará acompañamiento a la familia de la víctima. La asistencia incluye soporte logístico para traslados y trámites judiciales, además de contención psicológica y asesoramiento legal.

