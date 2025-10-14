Qué va a pasar con Pedro, el hijo del femicida de Córdoba, que hoy cumple 6 años: “Nunca va a dejar esta cicatriz”

La detención de Pablo Rodríguez Laurta, el hombre acusado de asesinar a su exsuegra Mariel Zamudio, de 54 años, a su expareja Luna Giardina, de 26, y de secuestrar a su hijo Pedro Teodoro Rodríguez, abrió un interrogante sobre el futuro del menor de cinco años. Liliana Montero, ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, se refirió a la situación y dijo que “se dispuso es que el pequeño esté con una familia de acogimiento”.

Liliana Montero, ministra de Desarrollo Humano de Cordoba

“Estas familias son buscadas en el entorno conocido del niño para mantener inalterable el medio conocido, para que el impacto sea lo menos posible para él en esta emergencia”, detalló Montero.

Noticia en desarrollo