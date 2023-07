Qué se sabe del caso del joven que agredió al arbitrio y apareció muerto

escuchar

Dos hechos de violencia llamaron la atención sobre Williams Alexander Tapón, el joven de 24 años que el sábado pasado agredió a un árbitro en un torneo amateur y que este martes apareció muerto, en lo que la policía investiga como un posible suicidio ante el riesgo de ser detenido por tentativa de homicidio.

Si bien el primer contacto que tuvo buena parte de la sociedad con su persona fue a través del video donde se ve como agrede al árbitro Ariel Paniagua, luego de que se conoció la noticia de su muerte pudo saberse que, además, era padre de dos hijos (un niño de cinco años y un bebé de siete meses) y que había pasado por momentos difíciles poco antes del ataque que lo viralizó.

“Hace poco perdió a su mamá y se seguía echando la culpa porque no llegó a despedirla. ‘Yo no llegué, yo me fui, yo tenía que haberme quedado’, me decía y la extrañaba”, contó a los medios Agustina, su mujer y madre de sus hijos. En tanto, su tío Claudio, otra de las fuentes consultadas poco después del hecho, profundizó aún más en las tragedias que rodeaban la vida del joven: “Hace 6 meses murió su madre, un año atrás mataron a dos sobrinos míos, hace cinco años que mi hermana mayor murió, quemada”, contó antes de decir que su sobrino “no era agresivo con nadie, era una buena persona”.

Claudio, el tío del jugador que fue encontrado muerto cerca de las vías del ferrocarril Roca

Tapón era el capitán del equipo La Cortada FC, donde usaba la camiseta 10. Según su pareja, había quedado muy afectado con el escándalo desatado por su accionar en el último partido que jugó. Al respecto, su mujer dijo: “Después de las notas que dimos [tras el ataque al árbitro], él quedó mal, se lo veía mal. No sabía qué respondernos cuando le preguntábamos qué opinaba sobre lo ocurrido, cuando él siempre se tomaba todo a la ligera”.

El mismo Tapón se expresó sobre lo sucedido durante la fecha de un torneo de fútbol 8, que fue organizado por Torneos Ibiza en el predio Estación 98, en la localidad bonaerense de Sarandí. Aquel día, a poco de iniciado ese juego, luego de que el árbitro expulsara a un compañero suyo por lanzarle un cabezazo, el jugador corrió contra el referí, lo golpeó en el estómago dos veces y, una vez que estuvo en el suelo, lo pateó en la nuca, dejándolo inconsciente.

“Yo le decía: ‘Juez, cobrala, si la viste, estás a dos metros’, y me decía que no la veía”, contó en una entrevista para Telefé Noticias, en la que se identificó como “Dimitri”. “Después quiso sacar la roja y ahí, que ya venía enojado, fue que le pego sin darme cuenta”, explicó, y añadió: “Se me nubló, no fue queriendo. Cuando me rescaté de lo que hice, ya era todo distinto. Ya ahora es todo distinto”.

La investigación del ataque ocurrido el fin de semana pasado en la cancha de fútbol de Sarandí había quedado a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Avellaneda. Mientras avanzaba la investigación en su contra por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”, fue hallado muerto con un disparo en la cabeza a un lado de las vías del Ferrocarril Roca en la localidad bonaerense de Sarandí.

Brutal agresión a un árbitro en un torneo de fútbol; quedó inconsciente en el piso

Según contó su familia, en sus momentos finales envió un audio donde daba a entender que se quitaría la vida. “Me dijo que cuidara a nuestros hijos, y me dijo: ‘Yo prefiero que sufran todo de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’. Esas fueron sus palabras antes de hacer lo que hizo. Yo estaba en casa con mis hijos”, contó Agustina.

“No creíamos que iba a hacer algo así. Pensábamos que nos iba a asustar, pero que no lo iba a hacer. Fuimos a buscarlo y pensábamos que lo íbamos a encontrar, pero no cómo lo encontré”, concluyó.

