Quién era Juan Pablo Jiménez, el economista hallado muerto en Palermo

Luego del hallazgo del cuerpo del economista y docente Juan Pablo Jiménez en su departamento de Palermo, la Justicia caratuló el caso como homicidio y se encuentra en plena investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

El cuerpo fue encontrado en un departamento del séptimo piso de un edificio ubicado en la calle Castex al 3400.

Juan Pablo Jiménez, el economista hallado muerto en Castex al 3400, en Palermo

¿Quién era Juan Pablo Jiménez?

Juan Pablo Jiménez, de 61 años, era un reconocido economista, docente e investigador. Se desempeñaba como investigador asociado de Desarrollo Económico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Su formación académica incluía un título de economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un máster en Políticas Públicas de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y un máster en Economía del Instituto Di Tella.

Además de su labor en Cippec, Jiménez fue vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local (Aifil) y profesor de Finanzas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). También había sido investigador en la Universidad de Kassel, en Alemania.

¿Cómo encontraron a Juan Pablo Jiménez?

La preocupación de una empleada doméstica y del encargado del edificio por la falta de respuesta de Jiménez a sus llamados derivó en el hallazgo del cuerpo. Ante la insistencia y la ausencia de contacto, ingresaron al departamento, donde encontraron al economista sin vida. Una remera le tapaba la boca.

Tras confirmar el fallecimiento, el fiscal César Troncoso tomó intervención en el caso y convocó a la Unidad Criminalística Móvil (UCM). Asimismo, encargó las tareas investigativas a detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

¿Qué hipótesis maneja la investigación?

Si bien las primeras pericias no revelaron signos evidentes de violencia, la Justicia investiga el caso como un homicidio. Fuentes policiales indicaron que el cuerpo no presentaba heridas compatibles con una muerte violenta, y que la remera que tenía en la boca no obstruía las vías aéreas.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es la de la “viuda negra”. Esta modalidad delictiva involucra a mujeres que drogan a sus víctimas con somníferos para luego robarles dinero y objetos de valor.

“El análisis toxicológico podría ser la clave para develar qué provocó la muerte de Jiménez”, señalaron fuentes policiales. El fiscal Troncoso espera los resultados de la autopsia, que serán fundamentales para determinar la causa del fallecimiento.

¿Qué dicen sus colegas y allegados?

La noticia del fallecimiento de Juan Pablo Jiménez generó un profundo pesar en la comunidad académica y entre sus allegados. La Asociación Iberoamericana de Financiación Local (Aifil) expresó su dolor a través de un mensaje publicado en su perfil de Facebook.

La Asociación Iberoamericana de Financiación Local (Aifil) despidió en su perfil de Facebook a Juan Pablo Jiménez

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.