Quién es Corina Belén Fadel, la argentina que casi fue linchada en Bolivia tras ser acusada de un robo millonario

Corina Belén Fadel, una tucumana detenida en Bolivia desde el jueves pasado, se convirtió en el centro de una polémica internacional no por una sentencia judicial, sino por un video que se volvió viral. En las imágenes, grabadas en la localidad fronteriza de Bermejo, se la ve siendo brutalmente golpeada, arrastrada por el asfalto, semidesnuda y con el cabello cortado por un grupo de comerciantes que la acusaban de haber robado cinco millones de pesos bolivianos en una feria popular.

Fadel tiene 34 años y, según fuentes oficiales, no tiene antecedentes penales en Argentina, aunque circularon publicaciones en la que es acusada de también haber robado en su provincia natal en 2020. Su ingreso a Bolivia, por ahora, no se considera ilegal. Pero su estadía se volvió un infierno. La acusan de integrar una banda delictiva que habría actuado en la Feria Petrolera, un mercado popular de Bermejo. La versión más difundida sostiene que, junto a otras personas, ingresó a un local con la excusa de comprar y terminó llevándose un bolso con una suma millonaria. No hay pruebas públicas. Tampoco hay cómplices identificados. Lo que sí hay es violencia. Y mucha.

Los videos muestran a Fadel siendo atacada por una turba que casi la lincha. La escena es brutal y salvaje: insultos, golpes, amenazas de prenderla fuego. La policía estuvo presente, pero no intervino hasta que la situación se volvió insostenible. Fue la única detenida. Sus agresores, hasta ahora, no enfrentan cargos.

Desde entonces, permanece en una celda de la comisaría principal de Bermejo hasta que, en las últimas horas, fue trasladada a una cárcel de la zona. Tras su detención, es asistida por un defensor público boliviano, Cimar Bamba, y monitoreada por el consulado argentino en Tarija. Según el informe médico preliminar, sufrió heridas leves. Su familia, en cambio, denuncia torturas y exige garantías.

El caso está en manos de la Fiscalía de Tarija, que tiene un plazo legal para definir si formaliza la acusación o archiva el expediente. Todo depende de si la parte denunciante ratifica los cargos. También se baraja la posibilidad de un acuerdo extrajudicial: si Fadel reconoce el hecho y devuelve el dinero, podría evitar el juicio y ser repatriada.

Pero aún no hay certezas. Ni sobre su culpabilidad, ni sobre su futuro.

