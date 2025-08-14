Quién es la candidata a senadora cuyo hijo fue detenido en Neuquén por robar en un supermercado

En Plottier, Neuquén, Cristian Javier Poblete Torres, gerente de un supermercado, fue detenido el domingo pasado. La Policía provincial lo acusa de robar mercadería por un valor de 2,5 millones de pesos. La investigación se originó tras una denuncia de fraude interno, lo que llevó a un operativo conjunto entre la fuerza y directivos de la empresa. El caso tomó relevancia pública al conocerse que Poblete Torres es hijo de Marisa Torres San Juan, candidata a senadora.

Quién es la candidata a senadora cuyo hijo fue detenido

Marisa Torres San Juan es la primera candidata a senadora por Desarrollo Ciudadano. Este partido es la plataforma con la que Gloria Ruiz, vicegobernadora de Neuquén destituida y actual candidata a diputada, busca competir en las próximas elecciones legislativas.

La candidata Marisa Torres San Juan (Fuente: @marisatorressanjuan)

El operativo policial

El operativo policial se realizó el domingo, poco después de las 13. Los agentes detectaron una camioneta Toyota Hilux en el área de carga y descarga del supermercado. Al inspeccionar el vehículo, encontraron varias cajas con hormas de queso y grandes cantidades de carne.

El botín incluía 103 kilos de queso de las marcas La Paulina y Noalsa, 71 kilos de tapa de asado, 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre. El valor total de la mercadería robada asciende a 2,5 millones de pesos.

Tras el hallazgo, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos ordenó el secuestro de los productos y su devolución a la sucursal del supermercado.

La investigación del robo

La investigación preliminar sugiere que Poblete Torres, valiéndose de su posición jerárquica, eludía los controles internos de seguridad. Esto permitía que un cómplice retirara la mercadería junto con los residuos del supermercado.

Según informó el diario local LM Neuquén, la Policía descubrió que Cristian Javier Poblete Torres, gerente de la tienda, se llevaba hormas de queso y carne valuados en $2.500.000.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.