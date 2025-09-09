Quiénes son los acusados de asesinar al joven de 17 años frente a su mamá en La Matanza

Dilan Joel Insfrán, un adolescente de 17 años, fue asesinado de tres balazos cuando intentó defender a su madre de un robo en la puerta de su casa en González Catán, partido de La Matanza.

El ataque ocurrió el sábado por la tarde, cuando Alicia Ojeda, de 53 años, llegaba con su camioneta Toyota Hilux y fue abordada por cuatro jóvenes armados. Su hijo se interpuso para protegerla y recibió dos disparos en la axila y uno en el cuello. Fue trasladado de urgencia al hospital Simplemente Evita, pero llegó sin vida.

Homicidio en La Matanza: las imágenes de las cámaras de seguridad

La investigación determinó que los agresores pertenecían al asentamiento Los Ceibos y que tenían entre 15 y 22 años. Como informó LA NACION, el presunto autor material de los disparos es un adolescente de 15 años, detenido en una finca cercana pocas horas después del hecho y cuyo dermotest confirmó la presencia de pólvora.

Junto a él fue arrestado otro menor de 16 años, conocido con el apodo de “N. del 28”, quien también habría participado del intento de robo. El tercer sospechoso es un joven de 18 años apodado “El Paraguayo”, quien fue entregado a la Justicia por su propio padre, que se comunicó con los investigadores para pactar la entrega.

Finalmente, el cuarto acusado, de 22 años, fue localizado el domingo en una vivienda de Virrey del Pino, donde intentaba ocultarse. La policía lo sorprendió mientras almorzaba y lo trasladó a la comisaría.

Los cuatro imputados quedaron a disposición del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFI N.º 1 del Fuero Penal Juvenil de La Matanza. Se los acusa de homicidio agravado en grupo y mediante el uso de un arma de fuego. Según los investigadores, el objetivo era robar la camioneta de la familia, aunque no lo lograron.

Ola de inseguridad en La Matanza

El homicidio de Dilan no fue el único hecho ocurrido en La Matanza en los últimos días. El jueves pasado, en Gregorio de Laferrere, un sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a un delincuente armado durante un intento de robo. El hecho se produjo entre Calderón de la Barca y Martín Coronado.

El policía circulaba en un Chevrolet Corsa blanco cuando un Chevrolet Prisma, también blanco, se le cruzó en el camino. Desde el interior del auto, al menos dos ocupantes lo apuntaron con armas para obligarlo a detenerse.

Ante la amenaza, el sargento disparó cuatro veces con su pistola reglamentaria desde el asiento del conductor. Uno de los agresores quedó herido dentro del Prisma, mientras que los otros tres descendieron y escaparon a pie. El vehículo retrocedió y chocó contra la vereda. El hombre baleado murió en el lugar.

Una cámara de seguridad captó el momento del intento de robo Captura de video

El policía se alejó unas 15 cuadras y, ya en la casa de su pareja, llamó al 911 para dar aviso. Cuando los patrulleros llegaron a la escena, hallaron el cuerpo del fallecido y constataron que el Prisma tenía pedido de secuestro: había sido robado el 1 de septiembre en Virrey del Pino.

La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Temática Homicidios de La Matanza, quien dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia. Las pericias fueron realizadas por Gendarmería Nacional. El caso fue caratulado como “homicidio en legítima defensa” y el efectivo no quedó detenido. Hasta el momento, el delincuente abatido no fue identificado.

24 horas más tarde, un chofer de aplicación de viajes de La Matanza, Rubén Carballo, fue víctima de un violento asalto cuando dos delincuentes se hicieron pasar por pasajeros y lo atacaron. El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando aceptó un viaje desde la plaza de San Justo hasta Virrey del Pino.

La policía bonaerense realizó los peritajes en el lugar donde fue abatido un delincuente en La Matanza Fernando Massobrio - LA NACION

Carballo, que circulaba con chaleco antibalas, recibió golpes y heridas de arma blanca, pero logró repeler el ataque al disparar contra los asaltantes, lo que derivó en la muerte de uno de ellos.

Según su propio testimonio, al llegar a la dirección indicada lo esperaban cuatro cómplices adicionales. Uno de los falsos pasajeros lo golpeó con la culata de un arma y otro comenzó a apuñalarlo. Al mismo tiempo, desde afuera del vehículo otro delincuente abrió fuego contra él. En medio de la agresión múltiple, el chofer tomó su arma y efectuó cuatro disparos, dos de los cuales impactaron en los atacantes. Uno de ellos falleció horas más tarde.