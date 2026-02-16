Quiénes son los detenidos por el crimen de Brian Cabrera en el carnaval de Mercedes

Este domingo durante la segunda noche de celebraciones del corso de Carnaval en la ciudad bonaerense de Mercedes, Brian Cabrera fue asesinado a balazos. El joven de 18 años recibió dos impactos, uno en el pecho y otro en la cabeza. Por el crimen hay tres detenidos: Omar Auza, de 57 años, su hija, María Luján Auza, de 33, y uno de sus nietos, Martín Ezequiel Auza, de 19.

LN+: asesinaron a balazos a un joven de 18 anos

Cómo fue el crimen

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada sobre la avenida 29, cuando una discusión derivó en un ataque armado. En ese momento, Martín Ezequiel Auza y su madre, María Luján Auza, habrían extraído el arma y dispararon varias veces. Luego, Brian Cabrera cayó fulminado al suelo.

El tiroteo se produjo mientras la banda de la cantante local Fernanda Otolini se presentaba en el escenario, lo que obligó a interrumpir el show. En videos difundidos en redes sociales se observa a los músicos tirándose al piso y a los asistentes escapando del lugar.

María Luján Auza, una de las detenidas por el asesinato de Brian

Tras el ataque, al joven Auza le secuestraron el arma que habría empleado en el asesinato. Durante ese interín, Cabrera fue trasladado en estado crítico al Hospital Blas L. Dubarry, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después.

Martín Ezequiel Auza tiene 19 años

El avance de la investigación

La averiguación de los hechos quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que intenta determinar con precisión cómo se desencadenó la discusión y cuál fue el rol de cada uno de los detenidos en el homicidio.

Por el momento, se buscan más testimonios y elementos que permitan esclarecer el caso.

El arma utilizada en el crimen de Brian

En otro orden, la Municipalidad de Mercedes informó a través de un comunicado oficial el fallecimiento de Cabrera y la suspensión de las jornadas de carnaval previstas para el fin de semana.

Crimen en el Carnaval de Mercedes

“Desde el estado municipal, expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad”, fue el mensaje que publicaron las autoridades mercedinas.