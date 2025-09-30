Quiénes son los siete detenidos por el triple crimen de Florencio Varela hoy

Hasta el momento hay siete personas detenidas por su presunta vinculación con el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez. La investigación, a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza, gira en torno a un aparente entramado que involucra redes de prostitución con vínculos con el narcotráfico.

Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano prófugo, alias “Pequeño J”, en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices.

Nuevas imágenes de pequeño J

El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio -donde finalmente fueron encontrados los cuerpos de las víctimas- se detuvo a cuatro sospechosos: dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar, y otra encargada de limpiar la escena del crimen.

Ellos son Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra. Los cuatro se negaron a declarar cuando fueron indagados y fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Al día siguiente, la policía arrestó a ocho personas, acusadas de integrar la organización que asesinó a las chicas de La Matanza, durante allanamientos en Villa Zavaleta. Sin embargo, habrían quedado en libertad, ya que ninguno de los sospechosos quedó formalmente imputado.

Los últimos tres detenidos

Florencia Ibáñez, sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, se convirtió en la séptima persona detenida por su presunta vinculación con los homicidios de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo. Mientras salía de los estudios de televisión de A24 el lunes, en el barrio porteño de Palermo, Ibáñez fue interceptada tanto por efectivos de la Policía de la Ciudad y Bonaerense junto a agentes de la DDI de La Matanza.

Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro

Se cree que la joven ofreció soporte logístico a su tío detenido, Lázaro Víctor Sotacuro, quién habría participado en el traslado de las víctimas hasta la vivienda en Florencio Varela donde fueron ejecutadas. Fue registrado por una cámara de seguridad arriba de una Volkswagen Fox blanca durante la noche del crimen.

Tras el hallazgo de los cadáveres, Sotacuro se fugó hacia Bolivia y se escondió en un hostal de la ciudad fronteriza de Villazón. Allí fue capturado días después por la policía local, en coordinación con fuerzas argentinas. Se prevé la indagatoria de ambos para este martes al mediodía.

Lázaro Sotacuro, detenido

En tanto, el sábado, Ariel Giménez, un joven de 29 años, fue capturado acusado de enterrar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. El lunes también se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas. Para los investigadores, el encargo de cavar la fosa y la preparación del terreno antes de los asesinatos constituyen un indicio clave de premeditación. En la escena se constató, además, que la sepultura se completó con una cobertura de hormigón, un elemento que, según fuentes del caso, también apunta a una maniobra pensada para demorar o impedir el hallazgo.

“Pequeño J” sigue prófugo

La policía busca a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el apodo “Pequeño J” y sindicado como el autor intelectual de la tortura y asesinato de las chicas. Es un ciudadano peruano de 20 años con una orden de captura nacional e internacional. Su base de operaciones es la villa 21-24, en el límite entre los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya.

Detenidos

Las autoridades también buscan a Matías Agustín Ozorio, un joven argentino de 28 años sospechado de ser el ladero del traficante peruano. Sobre ambos pesa una orden de captura nacional e internacional.

El “Rengo Nico” es otro de los sospechosos buscados. Los investigadores creen que él también estuvo en la casa de Florencia Verla donde torturaron y mataron a Brenda, Morena y Lara. Según informó LN+ sería un narco con vínculo con una de las tres chicas asesinadas. Cuatro comisarios tenían su número entre los contactos de su celular.

Asimismo, la policía busca a un prófugo más cuya identidad aún no logró establecer.