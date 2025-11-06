Balearon a una mujer que navegaba con amigos por un arroyo en Escobar

Ana navegaba con su marido y otras seis personas por el arroyo Correntino, que va desde el Río Paraná hacia el Río Luján —a la altura del municipio de Escobar—, cuando sintió que le faltaba el aire. “Me pegó algo”, dijo. La mujer había sido baleada a la altura del tórax.

Una ambulancia los esperó en la costa y la víctima debió ser intervenida quirúrgicamente. “Hicimos la denuncia ese mismo día, pero aún no está identificado quién y por qué tiró”, contó uno de los testigos.

El violento hecho ocurrió el último domingo por la tarde. En diálogo con LN+, Martín, uno de los ocho ocupantes de la embarcación donde iba Ana, relató: “Salimos a navegar, tomamos unos mates y café mientras fondeábamos y a eso de las 18.30 decidimos volver. Ahí fue cuando una de las chicas nos contó que algo le pasaba”.

Escobar: una mujer recibio un disparo

“Cuando vimos que estaba herida, al principio pensamos que se trataba de un balín de un rifle de aire comprimido, pero una vez que la ambulancia que llamamos desde el agua llegó a la costa y la vieron, los médicos nos dijeron que se trataba de una herida de bala”, prosiguió el hombre. Él no había oído nada, pero dijo que las mujeres que viajaban en la parte trasera de la embarcación sí oyeron varios estruendos, aunque “uno de ellos fuerte y claro”.

Una mujer recibió un disparo en el pulmón mientras navegaba por Escobar

Una vez en el Hospital de Escobar, la víctima fue estabilizada y luego derivada al Sanatorio Otamendi, en el centro porteño, donde este miércoles fue operada y quedó internada en terapia intensiva. Ese mismo domingo, las víctimas hicieron la respectiva denuncia y la causa quedó caratulada como tentativa de homicidio bajo la órbita de la UFI N.º 5 de Escobar, pero hasta ahora el autor de los disparos no fue identificado.

Martín relató que unos 15 segundos antes de que la mujer percibiera el impacto en su cuerpo, la embarcación con la que se movilizaban había pasado a metros de unas casillas donde viven algunos isleños. “No te lo esperas, es una zona muy tranquila, no estás preparado para eso”, dijo.

Una vez que el hecho se conoció en la zona, el hombre contó que recibió varios comentarios de personas que sufrieron hechos violentos similares.