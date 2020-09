Rechazaron un recurso a Pablo Moyano y será citado por sexta vez a indagatoria

Pablo Moyano deberá declarar como acusado de integrar una asociación ilícita con dirigentes de Independiente y barras Fuente: Télam

Gustavo Carabajal Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2020 • 21:49

Pablo Moyano deberá declarar como acusado de integrar una asociación ilícita. En las últimas horas, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora rechazó los recursos presentados por sus defensores que habían provocado la suspensión, por quinta vez, de la indagatoria que estaba prevista para el jueves pasado.

Según fuentes judiciales, falta que la jueza de Garantías, Brenda Madrid, fije una nueva fecha para la indagatoria contra el vicepresidente de Independiente y máximo referente del gremio de Camioneros, acusado de formar parte de una asociación ilícita junto con otros dirigentes del club y un sector de la barra brava.

La resolución dictada por los camaristas Alejandro Rivas y Pablo Little le cerró las puertas a Moyano en sus intentos por eludir una diligencia judicial que podría colocarlo al borde del procesamiento en la misma causa en la que están acusados los dirigentes de Independiente, Héctor Maldonado y Noray Nakis, y los presuntos miembros de la barra brava que manejaban las tribunas del estadio Libertadores de América, Pablo Alejandro Álvarez, alias "Bebote" o "Carbón"; Roberto Petrov, alias "Polaco", Damián Lagaronne, Italo Ariel Romeo, alias "Cebolla"; Gabriel Bertone, alias "Tano de Gerli"; César Andrés Godoy, alias "Pocho o Ninja"; Gastón García, alias "Tortuga"; Hernán Palavecino, Eduardo D'Aquila, alias "Pachi" y Carlos Adrián Zambrano, alias "Carlín".

Pablo Moyano será citado por sexta vez a dar su declaración indagatoria Fuente: Télam

Una semana le duró a Moyano el alivio producido cuando la jueza Madrid remitió el expediente a la Cámara de Lomas de Zamora para que resuelva los recursos presentados por la defensa del vicepresidente de Independiente.

Los letrados que representan a Moyano interpusieron un recurso de reposición y de apelación contra la resolución de la magistrada que había rechazado el vencimiento de los plazos procesales y la recusación del fiscal Sebastián Scalera.

A partir de la resolución de los camaristas Rivas y Little, fue rechazado el recurso presentado por los defensores de Moyano y deberá concretarse la indagatoria. Cuando le fijen la nueva fecha para la indagatoria será la sexta convocatoria para Moyano.

El vicepresidente de Independiente aparece como imputado en la misma causa que sus dos colegas de la comisión directiva del club y junto a diez integrantes de la barra brava. Debido a que Moyano fue acusado cuando la investigación estaba en marcha y a que el proceso en su contra se demoró por todas instancias recursivas que tuvieron que definirse, no será juzgado con el resto de los imputados.

Hace una semana fue designado el tribunal que juzgará a los dos dirigentes de Independiente y a los diez barrabravas. Se trata del Tribunal Oral N°9, de Lomas de Zamora, formado por Victoria Balve, Darío Bellucci y José Manuel Rial.

Pablo Moyano, vicepresidente de Independiente, quedó comprometido por la declaración de Bebote Álvarez Fuente: Archivo - Crédito: Archivo

Antes, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, había confirmado el pedido de elevación a juicio dictado por la jueza Madrid y dejó firme la resolución que aceptó la incorporación de la declaración de "Bebote" Álvarez como arrepentido.

"El acuerdo con Moyano era echar a Cantero antes que termine el campeonato para poder subir a primera división. Ese fue el acuerdo con ellos. Les dije que los iba a ayudar, que no iban a tener una hinchada con sueldo, pero que de las cosas del folclore se tenían que hacer cargo ellos. Nosotros siempre viajamos a los mundiales con ayuda de jugadores o técnicos. Entonces, me dijo que de lo del mundial se harían cargo ellos, que no vaya a pedirle nada a nadie. Propusimos un monto de $400.000 en la primera reunión. Por eso cuando me imputaron por extorsionar al director técnico Mauricio Pellegrino y al plantel, era falso. Nunca hablé de plata con ellos porque yo tenía todo arreglado con Moyano", expresó Álvarez en la declaración que fue aceptada por la Cámara de Apelaciones y constituyó una de las pruebas contra el vicepresidente de Independiente.

Conforme a los criterios de Más información