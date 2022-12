Violencia en la calle: rompió la ventanilla de un colectivo a fierrazos porque el chofer lo había filmado discutiendo

escuchar

Un preocupante incidente de tránsito se dio el fin de semana entre un colectivero y un automovilista cuando el chofer de la línea 64 registraba con su celular al conductor de un Ford Fiesta que discutía con un compañero. Minutos después, el hombre se percató que lo filmaban y le rompió la ventanilla a fierrazos.

El hecho ocurrió el sábado a las 18 cuando un chofer de la línea 64 y el conductor del auto particular comenzaron a discutir por razones que aún no se han especificado. Mientras eso ocurría, un compañero del colectivero filmaba la situación al volante de su propia unidad.

Un conductor enfurecido rompió los vidrios de un colectivo a fierrazos

Terminada la discusión, y según se ve en el video, el Ford Fiesta continúa su marcha y el chofer del 64 que filmaba lo comienza a seguir de cerca sin dejar de lado su celular.

Minutos después, ambos vehículos se detienen frente a un semáforo en rojo, uno junto al otro. Es en ese momento en el que el conductor del auto se percata de que estaba siendo filmado por el colectivero, se dirige al transporte con un fierro y le rompe la ventanilla.

Un conductor enfurecido rompió los vidrios de un colectivo a fierrazos

Según se puede escuchar en el video, los pasajeros del colectivo comienzan a expresar su temor ante ese acto de violencia y uno de ellos se acerca para ver cómo se encontraba el conductor quien le muestra las heridas cortantes que tenía en los brazos.

La cartera de Seguridad porteña informó a LA NACION que un oficial de la Comisaria Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad acudió hasta el lugar tras un llamado del chofer del colectivo al 911 que explicó lo sucedido.

El damnificado fue asistido también por una ambulancia del SAME cuya médica determinó que el chofer solo había sufrido “heridas cortantes en el brazo izquierdo” que no revestían gravedad, por lo que no fue necesario que se lo trasladara a un centro de salud.

El chofer de la línea 64 resultó con heridas cortantes en los brazos Twitter

Debido a la repercusión del caso, el chofer de la línea 64 realizó la debida denuncia y podría presentar cargos contra el conductor del vehículo particular por daños y lesiones si es que es identificado, ya que el hombre huyó tras la agresión.

