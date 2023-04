Recorrido: el conurbano se transforma en una zona de miedo en las noches sin policías a la vista de vecinos

escuchar

Dominados por el miedo a ser víctimas del ataque de los asaltos y sin móviles policiales para recorrer y cuidar los barrios, así viven los vecinos en las áreas más calientes por la inseguridad en el conurbano.

Según estadísticas oficiales, en los Departamentos Judiciales Lomas de Zamora, La Matanza, San Martín y Quilmes, subió entre 5 y 10 por ciento la cantidad de hechos delictivos denunciados. Y una recorrida realizada por LA NACION en las zonas más peligrosas del conurbano expusieron que el miedo de los vecinos aumenta en mayor nivel que el delito reflejado en las estadísticas oficiales.

Esta noche nadie protegió a los vecinos de La Matanza que viven o transitan en los 16 kilómetros desde Puente 12 hasta avenida Cristiania. En una recorrida realizada por Ciudad Evita, los monoblocks de La Tablada, Puerta de Hierro, 17 de Marzo, Villegas y San Alberto, este cronista no se cruzó con ningún móvil policial, entre las 18.50 y las 20.30.

Tampoco había policías en el barrio Don Bosco, al lado de Lomas del Mirador, a las 18.55, cuando Ariel, un vecino, de 48 años, fue baleado en el brazo derecho cuando intentó cubrirse del balazo que le disparó uno de los cuatro asaltantes que le quiso robar el Peugeot 308. “Ariel tuvo que ser internado en grave estado en el Policlínico de San Justo. No había patrullaje. Estaba entregado a los asaltantes. Acá en Don Bosco, hay dos zonas de patrullaje y tienen un móvil, nada más”, expresó Gabriel Lombardo, referente de Vecinos en Alerta.

No sé observaron móviles policiales en el otro extremo de La Matanza.

Gaboto y Cristiania, villa San Alberto, los delincuentes hacen barricadas con escombros y basura para evitar que entren los móviles policiales cuando los persiguen en La Matanza

Además, en la villa San Petersburgo, donde el 15 de Julio pasado mataron al futbolista de Berazategui, Federico Potarsky, asesinado para robarle el auto en el que trabajaba como chofer, levantaron el contenedor que funcionaba como destacamento móvil y que había sido instalado en el contexto del programa Barrios Seguros. Hasta el 29 de octubre pasado el destacamento móvil estaba en esa esquina. Allí funciona ahora una fiambrería.

La única presencia policial en los doce kilómetros de la segunda parte de la recorrida fue un contenedor de características similares al de Barrios Seguros instalado en el cruce de Crovara y Rama 4, a 20 cuadras de donde estaba el destacamento original.

El panorama cambió radicalmente entre las 19.30 y las 20. A esa hora cerraron los negocios y gente desapareció de las avenidas.

Solo quedaron visibles las montañas de escombros y basura que los delincuentes colocaron en la esquina de Gaboto y Cristiania, para evitar que los móviles ingresen en la villa San Alberto en caso de una persecución.

Esas montañas de basura también son un obstáculo para los automovilistas que deben detener su marcha y son objetivos fáciles para los asaltos. “Acá falta prevención. No hay patrullajes. Hoy no pasó ningún móvil. Tampoco funcionan las paradas seguras. Esto es tierra de nadie”, concluyó Jorge Carballo, vecino del barrio San Alberto.

Las cifras del delito ponen al descubierto, además, que los vecinos solo denuncian los delitos cuando necesitan de la constancia policial para recuperar el bien robado o para avanzar con el proceso judicial.

Entre los delitos que aumentaron en los distritos judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza, San Martín y Quilmes figuran robos de automóviles y abusos sexuales.

Un vehículo quemado en los alrededores de la villa San Petersburgo, en La Matanza

El Departamento Judicial Lomas de Zamora, que incluye los partidos de Almirante Brown, Ezeiza, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora fue escenario de 11.060 robos con armas de fuego en los primeros seis meses de 2022. Durante el mismo período de 2021, se habían registrado 9700 robos agravados.

En los primeros seis meses de 2022, en el mismo distrito se registraron 1270 robos de automóviles, 300 casos por encima del registro de 2021 y 1160 ataques contra la integridad sexual, 100 abuso más que en 2021.

Con respecto a los otros distritos, las estadísticas comparan los primeros nueve meses de 2022 con el mismo período de 2021. En ese período el departamento judicial San Martín, formado por los partidos de José C. Paz, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas, San Miguel y San Martín, tuvo un crecimiento de 10 %, con respecto a 2021 en la cantidad de hechos delictivos denunciados.

En el departamento judicial Quilmes, donde hace un mes mataron al repartidor Danilo Marcieri para robarle la moto, y que está integrado por Berazategui, Quilmes y Florencio Varela, las denuncias aumentaron 9% en comparación con 2021. Mientras que, en La Matanza, la cifra de hechos denunciados aumentó 5%, según indican las cifras oficiales.

En Lomas de Zamora, los vecinos de la zona de Cuartel Noveno formada por Ingeniero Budge, Fiorito y Centenario, están abandonados. No hay policías. Mientras que, la gente que vive entre el Camino Negro y la avenida Alsina, puede tener algo más de seguridad, pero los móviles que hay no alcanzan para cubrir toda la jurisdicción.

Los vecinos de esa zona denuncian que los narcos siguen activos y que faltan policías. Ayer, un habitante de Ingeniero Budge fue baleado para robarle el celular en la esquina de Andrés Bello y Baradero. “Es demasiado lo que está pasando acá. Vivo a la vuelta de dónde fue el tiroteo. Mis hijos estaban entrenandose en la cancha que queda a pocos metros. Así, no se puede más. Hagan algo. Fue a dos cuadras de un colegio”, expresó una vecina de la zona a raíz del ataque a balazos contra un hombre al que le robaron el celular en Ingeniero Budge.

“En Aldo Bonzi, se estaba mal desde hace unos cuántos años con respecto a la inseguridad. Pero desde hace seis meses, fue exponencial como aumentó la cantidad de robos, en un barrio chico que era el más tranquilo de La Matanza, en una superficie urbanizada de diez cuadras por diez cuadras”, manifestó Andrés Podgajny, vecino de la zona y referente de la lucha contra la inseguridad.

No se vio presencia de uniformados esta noche en el contenedor policial ubicado en la esquina de Crovara y Rama 4, en Ciudad Evita

A Gisella, una vecina de Aldo Bonzi, le robaron su Volkswagen Suran cuando llegaba a su casa, en Cochrane y Pinedo. Anteayer, a las 18.30 fue sorprendida por tres delincuentes que descendieron armados de un Volkswagen Gol y le apuntaron a la cabeza. Los delincuentes le dieron diez segundos para que saque a sus dos hijos del asiento trasero del Volkswagen Suran, antes de llevarse el automóvil.

Ese asalto ocurrió a 600 metros de la Jefatura Departamental La Matanza que funciona en el mismo predio en el que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, instaló su comando operativo.

“Acá funciona una subcomisaría que se instaló dónde antes estaba la biblioteca del barrio, pero no tiene móviles para patrullar. No hay vigilancia policial. Los delincuentes pueden andar libremente por la calle debido a que no los van a parar en ningún control o requisa”, agregó Podgajny.

El desamparo se repite en Laferrere. “Si cualquier vecino va a hacer la denuncia a la comisaría solo, no se la quieren tomar”, afirmó Liliana Andrada, quien junto con su esposo, Darío Ortigoza, fundó la ONG “Un amanecer distinto” para acompañar a las víctimas de los robos que sufren en el barrio La Juanita. Igual que en los barrios situados en la denominada zona de “los kilómetros”, de Virrey Del Pino, donde fue asesinado el chofer de la línea 620 Daniel Barrientos, los vecinos de La Juanita, en Laferrere, deben caminar varias cuadras hasta la ruta para poder tomar un colectivo, porque durante la noche y la madrugada las unidades de la línea 621 y 620 no ingresan a esa zona debido a la cantidad de robos que se registran en la zona.

