Remataron la mansión de un jefe narco en un country, pero nadie presentó una oferta por el miedo a una venganza

ROSARIO.-La subasta de ocho propiedades que pertenecieron al Esteban Alvarado, uno de los rivales de Los Monos que está siendo juzgado actualmente en Rosario, terminó en un fracaso. Sólo hubo una oferta por un terreno. Pero nadie hizo ofertas por la mansión en la que vivía la madre del jefe de un clan criminal. Desde el gobierno atribuyeron el poco interés por quedarse con un inmueble a bajo precio al temor a que esos lugares sean blanco de atentados.

Lo único que se logró rematar fue un campo en la localidad de Coronel Bogado, con una base mínima de 14 millones de pesos. Como no hubo puja en el remate se adjudicó a ese valor. Esa propiedad estaba a nombre de Claudio Tavella, histórico abogado penalista de Alvarado, que fue condenado en noviembre de 2020 a tres años de prisión. Tavella, a quien le decomisaron ese campo de 10 hectáreas y un auto Jeep Renegade, admitió haber lavado dinero de Alvarado y entregó esas tierras para saldar parte de la multa de 44.000.000 que le impuso la jueza Hebe Marcogliese.

En el Condominio del Alto, en Rosario, se encuentra uno de los departamentos del clan Alvarado que fueron decomisados y colocados en una subasta pública Marcelo Manera

Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de Santa Fe, consideró en diálogo con LA NACION que “existe un temor muy grande en la gente a hacer una inversión para quedarse con un inmueble que perteneció a una organización criminal. Es lógico que esto suceda”.

El funcionario recordó que fue la primera subasta de bienes inmuebles decomisados en el país. En otras provincias y en Santa Fe también se remataron autos anteriormente, pero no propiedades residenciales como ocurrió en este caso. Y los resultados no fueron los esperados. A los que adquieren los bienes rematados se les exige que escrituren la propiedad en un plazo de 60 días, por lo que no pueden transferir de forma inmediata ese inmueble.

Aún no se sabe qué destino va a tener el resto de las casas y campos que pertenecían al clan Alvarado. Somaglia admitió es difícil encontrar un destino. “¿Qué va a hacer el Estado con una mansión dentro de un country?, por ejemplo”, se preguntó. La otra opción es demoler los inmuebles, para luego venderlos como terrenos. Nada, por ahora, está claro.

Esteban Alvarado, uno de los principales enemigos de Los Monos Marcelo Manera

Esteban Alvarado se enfrenta actualmente en Rosario a un juicio en el que quedaron al descubierto las complicidades policiales, políticas y judiciales para que este narco se fortaleciera en la última década. Está preso en el penal federal de Ezeiza y es uno de los enemigos más fuertes de la banda de Los Monos, algo que quedó en evidencia en los últimos años por los crímenes y ataques que libraron estos dos clanes.

La investigación judicial que realizaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery no sólo apuntó a profundizar en la actividad criminal de este clan vinculada a la violencia y al negocio de las drogas sino también en deshilvanar una estructura de lavado de dinero que llegó a ser sofisticada. En ese proceso se detectaron más de 165 autos y una gran cantidad de propiedades en manos de testaferros.

Ahora se había definido que se remataran ocho inmuebles, que estaban en manos de esta organización criminal. Entre las propiedades que no encontraron oferentes se encuentra un departamento ubicado en cercanías del shopping Alto Rosario donde encontraron viviendo al ex jefe de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (ex PDI) Javier Makhat. También una mansión de dos plantas en el country Funes Hills donde el día que fue allanada estaba viviendo Rosa Capuano, que es madre de los hijos de Alvarado. También se ofrecieron en la subasta tres inmuebles en los barrios Tierra de Sueños I y II, ubicados en Roldán; y una casa en calle Bolivia 1833 del barrio Belgrano que perteneció al exjefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas de Rosario Gustavo Spoleti, quien terminó su carrera como titular de la Plana Mayor de la Jefatura de San Lorenzo.