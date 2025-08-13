Río Negro: un hombre de 36 años murió tras cruzarse de carril y chocar contra un camión

Un hombre de 36 años falleció tras un violento accidente entre un automóvil y un camión, ocurrido en la ciudad rionegrina de Allen. Por motivos que se desconocen, y de acuerdo a las primeras pericias en el lugar del hecho, el automovilista se habría cruzado de carril y fue entonces cuando impactó de lleno contra el rodado de mayor porte.

Producto del choque ocurrido alrededor de las 17 de este martes, en la calle Martín Fierro entre el camino rural 4 y la ruta 57, la víctima, que vivía en Allen de acuerdo a los medios locales, resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado a un centro de salud local; murió al caer la noche.

Río Negro: un hombre de 36 años murió tras cruzar de carril e impactar de frente contra un camión. captura de redes

De acuerdo a las primeras pericias en el lugar, el auto particular, un Toyota Yaris, se cruzó de carril por causas que ahora son investigadas e impactó de frente contra un camión Scania 340. El vehículo más pequeño quedó detenido al costado de la calle, como hundido en un terraplén. El conductor, atrapado en el habitáculo y debió ser rescatado por bomberos.

En primera instancia, la víctima fue derivada al hospital Doctor Ernesto Accame de Allen, pero debido a la gravedad de las lesiones se dispuso un operativo “código rojo” para su traslado al hospital Francisco López Lima de General Roca, informó el medio ANRoca. El camionero, en tanto, resultó ileso y prestó declaración, mientras los peritos realizaban las primeras diligencias.

Choque en la General Paz

Este domingo, tuvo lugar un fuerte choque en cadena en la avenida General Paz a la altura de la bajada de avenida De los Corrales. Por razones que aún se desconocen con certeza, colisionaron dos autos y una camioneta. Producto del siniestro nueve personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

El accidente -que tuvo lugar sentido al Río de la Plata, a la altura del barrio porteño de Mataderos- provocó un corte total en la calzada. Los videos e imágenes del momento mostraron el estado de destrucción total en el que quedaron los vehículos involucrados.