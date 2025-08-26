Robaron 68 ampollas de fentanilo de un hospital público de Santa Fe

A través de una denuncia formal radicada en la Justicia santafesina, el Ministerio de Salud de esa provincia informó que fueron robadas 68 ampollas de fentanilo del Hospital J. B. Iturraspe, que estaban destinadas a la Unidad de Terapia Intensiva. Según aclararon las autoridades locales, la medicación faltante no corresponde a la marca HLB involucrada en el reciente caso de contaminación.

El hecho fue descubierto este lunes en el centro de salud ubicado en el norte de la ciudad capital. La denuncia por la sustracción de estos insumos podría encuadrarse dentro de los tipos que nuestro Código Penal prevé como Hurto en el artículo 162. De acuerdo a la presentación radicada en la Justicia, se solicitó “que se investigue los hechos con el fin de determinar los responsables y recuperar los bienes de propiedad del hospital haciendo especial advertencia del peligro que su manipulación representa en la sociedad”.

Al mismo tiempo que avanza la investigación judicial, y según pudo saber LA NACION, las autoridades santafesinas iniciaron una investigación administrativa interna para esclarecer lo sucedido con esa medicación específica para el tratamiento de pacientes críticos y en cirugías.

Gobierno de Santa Fe

Lo último que se sabe de la investigación por el fentanilo contaminado

En las últimas horas, el dueño del laboratorio que comercializó el fentanilo contaminado, que dejó como saldo, hasta ahora, más de 80 víctimas fatales, apuntó contra un excolaborador y dijo que, en diciembre, cuando se elaboraron los lotes del producto, había comenzado las presentaciones en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para cerrar HLB Pharma y trasladar el negocio a Laboratorios Ramallo.

Ariel García Furfaro declaró ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal federal María Laura Roteta. Según pudo reconstruir este diario, el abogado y comerciante –como se describe– también fue contra la Anmat, respaldó al personal contratado en la planta de Ramallo y refirió que “solo conocía a dos o tres” de HLB, empresa que había adquirido en 2017 y por la que este año podría tener que enfrentar un juicio oral.

Ministerio de Seguridad

El hombre está imputado de haber formado parte con 16 o más personas que trabajaban para las sociedades anónimas HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo de una cadena de decisiones sobre “la fabricación, la distribución, la venta, la omisión de recupero farmacéutico y la adulteración” de los lotes N.º 31.202 y N.º 31.244 de fentanilo marca HLB Pharma derivado para su elaboración en la planta de la firma Ramallo.

La adulteración durante la producción consistió en la contaminación del medicamento con las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica, lo que fue comprobado en análisis realizados en el instituto Malbrán.