Robo millonario a Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona: se llevaron lo que cobró por la serie del Diez

Desvalijaron la casa de Carlos Ferro Viera, reconocido amigo de Diego Maradona, los delincuentes se llevaron miles de dólares, euros, joyas y relojes de alta gama. El hecho de inseguridad ocurrió entre las 10 de la mañana y las 12 de mediodía del viernes en el departamento que el empresario tiene en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Según relató en diálogo con América Noticias (América TV), le sustrajeron una caja de seguridad con “casi 55 mil dólares y mil y pico de euros”. En el momento del robo, Ferro Viera había salido de su vivienda para hacer trámites en un banco cercano y cuando volvió, unas dos horas más tarde, lo estaba esperando su empleada doméstica en la puerta del edificio. “No tiene llave casi nadie de mi casa”, aseguró.

“Cuando subimos (con la empleada) estaba la puerta apalancada, le reventaron la cerradura de arriba a abajo con una barreta”, relató. La información consignada por el mismo canal dice que solo tres personas del círculo íntimo del damnificado sabían de la existencia de la caja fuerte, que fue arrancada del lugar.

También le robaron joyas y relojes de alta gama. “La caja tenía unos 50 centímetros de largo, por 40 de alto, por 30 de fondo. Estaba empotrada en la pared”, precisó Ferro Viera.

“La plata que tenía era parte del pago por la serie (de Diego Maradona). Me lo dieron el jueves a última hora. Pensaba guardarlo en el banco porque el dinero mío es blanco, está comprobado por contrato, y no me dieron tiempo. Cuando volví del banco me habían robado. Para mí hicieron inteligencia, fueron a buscar eso y lo arrancaron”, sostuvo.

El empresario consideró que la persona que comandó este robo conocía la zona porque “su calle es muy céntrica, y al lado tiene un Juzgado de Familia en donde hay policía, mucho movimiento”.

Carlos Ferro Viera fue interpretado por Gerardo Romano en la serie de Amazon sobre Diego Maradona

“Es insólito que no vean a una persona bajando con una caja de seguridad y nadie se de cuenta”, aseguró. “Estoy consternado, es todo lo que ahorre en estos tiempos”, se lamentó.

A su vez, Ferro Viera aseguró que no sospecha de nadie puntualmente. “No quiero abrir juicios, no sé, la policía está haciendo cruzamiento de llamadas del día anterior y después”, explicó. Y reveló que encontraron huellas en su departamento. “No sabemos si son de ellos”, aclaró.

Los ladrones sin embargo no se llevaron un tesoro invaluable que tiene en su departamento: una famosa camiseta que usó Maradona en el carnaval de Río de Janeiro. “No se la llevaron, estaba tirada abajo de la cama”, explicó.