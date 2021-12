La tajante respuesta de Gianinna Maradona a Verónica Ojeda por el cobro en dólares en el homenaje a Diego

Verónica Ojeda cuestionó que Dalma y Gianinna Maradona cobraran US$ 30.000 para asistir a un evento deportivo en Arabia Saudita. Se trató de un partido homenaje entre Boca Juniors y Barcelona. Enterada de esto, la hija menor de Claudia Villafañe no dudó en salir al cruce de los dichos de la mamá de su medio hermano y lo hizo con dureza. “Negocio es querer vender hasta los calzones de mi papá para que te den guita”, lanzó enojada.

“Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen. Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá”, fueron los dichos de Ojeda durante una entrevista con Toti Pasman en Fútbol 910 (La Red)

Dalma y Gianinna en la Maradona Cup

Sin dejar el tema ahí, agregó: “Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los US$ 30.000, ese dinero lo cobraron ellas”.

Al tanto de estas declaraciones, Gianinna Maradona publicó un contundente descargo en su cuenta de Twitter para responderle directamente a quien fue durante 7 años la pareja del ex DT de la Selección argentina. “Negocio es querer vender hasta los calzones de mi papá para que te den guita Ojeda. Déjate de joder que esto no es ficción, es realidad. Les pedí que no vendan las cosas de mi papá y todos se hicieron los bolu.... Que bien que el Zoom está grabado y nuestra conversación posterior también”, escribió molesta.

El descargo de Gianinna Maradona contra Verónica Ojeda (Foto: Captura Twitter/@gianmaradona)

En un segundo mensaje, acotó: “Paso a explicarte para que dejes de hablar al pedo de mi hermana y de mí, que la sucesión está formada por cinco integrantes. No sólo Dalma y Gianinna. Fin”.

El descargo de Gianinna Maradona contra Verónica OJeda (Foto: Captura Twitter/@gianmaradona)

En tanto, una de sus seguidoras le realizó un planteó vinculado con la herencia y, lejos de ignorar el planteo, Gianinna decidió responderle. “Rematar la casa de tus abuelos; toda la historia que tiene de Diego. Yo si fuera la hija haría todo lo posible por no hacerlo. Hagan un esfuerzo y que no quede para cualquiera”, expresó una usuaria.

“¿Sabés cual es el problema? que si hay 3 de los herederos que quieren hacerlo ganan por mayoría. Las deudas que hoy tiene la sucesión son imposibles de afrontar, números que nadie se imagina”, le respondió la hija de Diego.

El intercambio entre Gianinna Maradona y una seguidora (Foto: Captura Twitter/@gianmaradona)

A propósito de la sucesión o futuros posibles herederos, Ojeda contó que a su hijo Dieguito Fernando lo invitaron al partido homenaje pero que ella decidió que no viajen por un tema puntual. “Fue el primero en recibir el llamado. Pero él tiene que estar en Argentina para hacerse un ADN en representación de su papá para determinar la paternidad de Magalí Gil y Eugenia Laprovitola”, reveló.