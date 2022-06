Robó un micro escolar en Villa Luro, se enfrentó con policías a los tiros, chocó y lo atraparon en Luis Guillón

Un ladrón robó un micro escolar sin pasajeros en el barrio porteño de Villa Luro y fue detenido tras protagonizar una impactante persecución que involucró a más de 15 patrulleros. Durante el operativo, que se desarrolló a lo largo de unos 20 km, el delincuente se enfrentó a los tiros con la policía y chocó contra una gran cantidad de vehículos, hasta que finalmente lo atraparon en la ciudad bonaerense de Luis Guillón.

Según fuentes policiales, el robo se produjo anoche en Zelada y Mozart y fue denunciado por Damián, el dueño del micro, que llamó al 911. Sobre ese momento, el hombre relató en diálogo con los medios: “Ayer yo saqué a pasar al perro como siempre y veo que se me están llevando el colectivo. Se dio la casualidad de que justo se jntaron los planetas y lo vi”.

Tras ello agregó: “Primero llamé a mi hijo para ver si era él quien manejaba y me dijo que no. Y justo pasaba con la camioneta un amigo. Entonces, me subo y le digo: ‘Vamos a seguirlo a una distancia prudencial’. Automáticamente, llamé al 911 y lo seguí hasta Emilio Castro y General Paz. Ahí el ladrón hace una maniobra que realmente fue intrépida y me logra evadir a mí”.

De acuerco con Damián, el delincuente grió en “U” al ver aproximarse a personal de la División Anillo Digital, que inició la persecución del vehículo desde ese punto con sentido al Riachuelo. Inmediatamente después, al operativo se sumaron agentes de Despliegue Intervenciones Rápidas y Servicios Especiales (DIRySE) y de la Comisaría Vecinal 8 C de la Policía de la Ciudad.

Increíble persecusión de un micro escolar en el conurbano

La huida del ladrón continuó por la autopista Juan Domingo Perón, conocida como Camino Negro. A esa altura también se incorporó a la persecusión personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires y tras ello el hombre se dirigió hacia Camino Cintura, donde chocó contra varios autos particulares, una ambulancia y cuatro móviles de la Policía provincial. De acuercon con LN+, fueron más de 20 los vehículos embestidos.

En este contexto, se informó que el delincuente, que iba armado, trató de repeler a los efectivos a balazos. Sin embago, no lo consiguió y posteriormente el personal respondió con disparos a los neumáticos y al motor del micro, que finalmente se detuvo en colectora de Camino Cintura y San Martín, en la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, donde el conductor fue detenido.

Uno de los móviles embestidos por el micro Policía

A pesar de que la identidad del conductor no trascendió, se informó que tiene 43 años y cuenta con antecedentes por tentativa de robo en febrero de 2020. Tras ser arrestado, fue trasladado al hospital Santamarina, de Monte Grande, donde lo atendieron por traumatismos.

En el caso interviene la UFI 2 de Esteban Echeverría, a cargo de la doctora Cifarelli, que en horas de la mañana informó que todavía no se había encontrado el arma con la que el ladrón les disparó a los policías. Con relación al colectivo marca Mercedes Benz, se comunicó que sufrió severos daños y quedó secuestrado.