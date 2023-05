Rosario: mataron a tiros a un militante del Movimiento Evita que hacía pan en un comedor

escuchar

Ariel Lisandro Leguizamón, de 25 años y conocido como “Nico”, era militante del Movimiento Evita y estaba encargado de la panificación en el comedor de un centro comunitario de Rosario. Ayer, se convirtió en la víctima 130 en esa ciudad azotada por la problemática del narcotráfico cuando lo mataron a tiros. Sus allegados aseguran que nada tiene que ver con el mundo criminal, pese a que desde el Ministerio Público Fiscal buscaron mesura y aclararon a LA NACION que la causa está en investigación y que de momento es “preliminar” lo que se conoce. “Se están tomando declaraciones y recabando datos”, acotaron.

De acuerdo a información policial y judicial a la que accedió la agencia Télam, Leguizamón recibió al menos dos balazos anoche, alrededor de las 20.30, cuando se encontraba frente a su casa ubicada en la calle Centeno al 2500 del barrio Matheu, en la zona sur de Rosario. En ese entonces, pasaron tres hombres en tres motos y abrieron fuego contra las viviendas. Después, se fugaron.

Según los primeros testimonios de la causa a los que accedió este medio, ingresaron llamados a la central 911 que notificaron que una persona había sido baleada. La víctima fue trasladada con un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y, al arribo, se lo diagnosticó con “herida de arma de fuego en el tórax” y “herida lumbar derecha”, por lo que fue operado. Pero, a los pocos minutos, falleció.

En tanto, la tía de Leguizamón contó al periodista rosarino Rodrigo Miró cómo fue la violenta secuencia. “Sentimos disparos, yo sentí un montón. Yo estaba en mi casa, hace cinco minutos había pasado por la casa de mi hermana. Y tengo la costumbre de que, cuando escucho muchos tiros, la llamo y le pregunto a ella si está todo bien. Y ahora ella me llamó y me dijo: ‘Nati, lo mataron a Nico’”, reveló, sin poder parar de llorar.

“No podemos vivir así, necesitamos que hagan algo. Hoy mataron a mi sobrino, hay muchos chicos en esa cuadra. Dejó dos criaturas pequeñas. Era lo más bello que había. Todos nos ayudamos entre todos en la villa, es así; si pasa algo, estamos todos, pero nunca me imaginé que me iban a quitar la vida de Nicolás, era una persona maravillosa”, lamentó su tía.

Asimismo, detalló el paso a paso de cómo fueron los atacantes contra su sobrino. “Nicolás no se drogaba, no fumaba, no andaba en nada; todo era su casa, su hijo, su familia. Era un chico sano, que no se metía con nadie. Era un chico que jodía todo el día, que andaba. Le tiraron a toda la cuadra, a todas las casas; hasta que mi sobrino, que estaba en el final, no pudo correr porque estaba con muletas y se tuvo que quedar ahí para que lo mataran”, indicó.

Nico Leguizamón cortaba leña para cocinar un pollo al disco, en Rodríguez y Centeno, zona sur de Rosario. Pararon tres motos, con dos hombres en cada una. Se encapucharon y empezaron a los tiros contra varias casas. Murió un militante del @MovimientoEvita pic.twitter.com/fUGuatVZNh — Rodrigo Miró (@RodrigoMiro76) May 29, 2023

Además, la mamá de la víctima narró lo difícil que es vivir en esa zona de la ciudad. “Todos los días pasan tirando, tenés que estar metiendo los chicos adentro porque ellos pasan y no les importa nada. Matan al que quieren”, sostuvo.

Por otra parte, el precandidato a concejal por el Movimiento Evita en Rosario Mariano Romero contó que Leguizamón formaba parte del centro comunitario Luz, Esperanza y Vida, ubicado en Doctor Rivas y Alvear, y coincidió con las familiares. “Comenzó a trabajar con nosotros en 2015, cuando era un adolescente. Aprendió a amasar pan, y últimamente se dedicaba a la producción y también a la venta, se dedicaba a eso como medio de vida”, contó en declaraciones a Rosario3.

“Era un muchacho evangelista, un pibe sano, no consumía ninguna sustancia, tampoco tenía antecedentes. Era más bien tímido y familiero. Su pareja era Nadia, una chica que trabaja en la copa de leche, con quien estaba de novio desde los 15 años”, detalló el dirigente social, en sintonía con lo que contó la tía de la víctima. Dijo también Romero que cree que el militante quedó en medio de la balacera.

Toda esa bondad, toda esa felicidad, nos la arrebataron anoche. Estamos cansados, necesitamos dar vuelta en tablero. Empezar a vivir sin miedo de que nos maten otro pibe más cada día



Abrazos al cielo Nico! pic.twitter.com/QtfkE8LBbf — Mariano Romero (@Mariano_Romero5) May 29, 2023

Por ahora, la Justicia dio intervención a la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción. De turno estaba el fiscal Patricio Saldutti, encargado ahora del expediente, quien ordenó que el Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizara relevamiento de la zona del hecho, croquis y pericias fotográficas; toma de testimonios a familiares, vecinos y personas que puedan aportar datos de interés a la investigación; y levantamiento de rastros. Hasta el momento, se secuestraron ocho vainas calibre 9mm y cinco vainas calibre 40mm, que serán enviadas a peritar.

Asimismo, la Brigada de Homicidios de la AIC realiza tareas para intentar determinar la identidad de los agresores y la motivación del ataque.

LA NACION