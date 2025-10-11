La Plata: una adolescente fue golpeada a la salida de un boliche y terminó internada

Una adolescente fue agredida este fin de semana por un grupo de jóvenes que la golpearon repetidas veces afuera y adentro de un boliche. Aunque había una enorme cantidad de testigos, nadie intervino para separar a las jóvenes, ni siquiera el personal de seguridad del boliche. La joven fue trasladada a un hospital.

Sucedió durante la madrugada del viernes, en la previa del feriado. Aunque se desconoce los motivos que originaron la pelea, videos que se viralizaron en redes sociales muestran que comenzó dentro del boliche, ubicado en calle 49 entre 6 y 7, cuando un grupo de chicas agredió a otra que se encontraba en el suelo.

Una de las agresoras se arrodilló en el piso y tiró una gran cantidad de puñetazos en la cara de la víctima. Aunque la violencia era constante y preocupante, nadie intervino para separarlas.

Una joven fue golpeada a la salida de un boliche y terminó internada

Segundos después, una sola joven intentó parar a la agresora, pero solo recibió empujones de la atacante, que luego también le tiró del pelo. Otras jóvenes se sumaron a la pelea y continuaron las agresiones. Recién en ese entonces varios jóvenes intentaron separarlas y apareció el personal de seguridad.

Tras ello, la pelea se trasladó afuera del boliche, donde la situación empeoró. Los videos muestran a dos jóvenes en una situación de brutal violencia, mientras patean en la cabeza y las costillas a una chica que se encuentra en el piso. A pesar de notar que la joven no reaccionaba y que solo podía permanecer acostada mientras se tapaba la cara con las manos, las agresoras continuaron pegándole. De fondo, otras chicas agredían a otra víctima más.

Esto fue así hasta que, muy tímidamente, una mujer que parecía pertenecer al personal de seguridad del boliche se paró entre ellas. Aunque había agentes de seguridad en el momento de la pelea, no intervinieron para separar a ambos grupos.

Buscan a las responsables de la golpiza

Una de las víctimas es una menor de edad, que sufrió golpes en la cabeza y en las costillas. Permanece internada en el Hospital Rossi, donde llegó en la madrugada del viernes. Ya tiene más de un día de internación. Una amiga de la chica sufrió heridas leves tras una serie de golpes en la cabeza, reportó el medio local El Día.

La madre de una de las víctimas realizó la denuncia y reclamó medidas concretas para evitar que estos episodios se vuelvan a repetir, según informó el diario platense. Por el momento no hay detenidos.