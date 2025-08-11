Salta: investigan la conexión entre dos homicidios que ocurrieron con pocas horas de diferencia

Dos hombres fueron asesinados en Tartagal, Salta, con pocas horas de diferencia, y sus cuerpos fueron encontrados en zonas cercanas entre sí, alrededor de la ruta provincial 86. Los episodios se produjeron el domingo y las autoridades investigan si se trata del mismo agresor, que permanece prófugo y estaría armado con un arma de grueso calibre.

El primero de los homicidios ocurrió poco después del mediodía, cuando un hombre que había amenazado a varias personas con un arma de fuego se detuvo en la banquina de la ruta 86, frente a un asentamiento originario.

Según informó el medio salteño El Tribuno, vecinos relataron que escucharon detonaciones y luego vieron a un individuo alejarse del lugar, aparentemente blandiendo el arma. Al acercarse a un Fiat blanco estacionado, hallaron en el interior el cuerpo ensangrentado de un hombre sin vida.

Minutos más tarde, y a unos 15 kilómetros de distancia, la policía intervino ante el hallazgo de otro hombre muerto, en un hecho que se habría originado en un intento de robo de una motocicleta, previo a la situación que involucró al auto blanco.

Las autoridades policiales, según informó El Tribuno, trabajan en la posible conexión que puede haber entre las dos situaciones descritas. En ese marco, el mismo medio informa que se obtuvo el testimonio de la víctima del robo de la moto. “Me dijo ‘dame las llaves de la moto o te cago matando’. Estaba re loco, le tuve que dar la moto”, contó.

Un joven evitó un robo al arrojar su mochila por encima de una reja

La secuencia quedó registrada en la cámara de seguridad de la casa Captura de video

Según informó LA NACION, la calle Maipú, en Villa Zapiola, estaba casi vacía el sábado pasado cerca de las 21 cuando un joven comenzó a correr perseguido por dos motochorros. En medio de la huida, lanzó la mochila que llevaba al hombro por encima de las rejas de una vivienda, en un intento de proteger sus pertenencias.

Los agresores, al advertir que la víctima ya no llevaba objetos de valor, desistieron del ataque y se alejaron del lugar.

Por otra parte, los ruidos que se produjeron por la situación de persecución entre los ladrones y la víctima, alertaron a la dueña de la casa, que salió a la vereda. Vio al muchacho y, luego de que le contara a ella lo que había pasado, le devolvió el bolso.

En tanto, la secuencia, registrada por una cámara de seguridad ubicada en el frente de la vivienda, muestra cómo el joven mantuvo la carrera mientras los delincuentes dieron la vuelta con la moto y se marcharon.