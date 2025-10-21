Salta: un joven quedó en coma tras ser atacado por un grupo a la salida de un boliche

Un violento caso conmociona a la ciduad de San Ramón de la Nueva Orán, Salta: Jorge Luis Morales, de 28 años, quedó desde el domingo a la madruga en coma inducido y con diagnóstico reservado tras haber sido atacado por un un grupo a la salida de un boliche.

El episodio tuvo lugar en el club bailable Set, ubicado entre las calles República de Bolivia y Emilia Bustamante de la mencionada ciudad salteña. Según informó el medio local Qué Pasa Salta, Morales estaba parado en la puerta del boliche cuando un grupo de al menos tres personas lo atacó por la espalda y lo arrojó al piso causándole una convulsión.

Una vez en el suelo, los atacantes habrían cesado su embestida, mientras el joven de 28 empezaba a convulsionar. Sin embargo, según contó la mamá de Morales, Elizabeth, en una entrevista con Radio A, una mujer se percató de esto y le colocó el cuerpo de costado. “Gracias a esa persona, mi hijo llegó con vida al hospital”, sostuvo la madre.

El momento del ataque en Orán, Salta

Tras el fuerte golpe que sufrió contra el suelo, Morales fue trasladado hasta el Hospital San Vicente de Paul donde ingresó en un delicado estado de salud y donde permanece bajo supervisión especial: “Está entubado, tiene sangre en la cabeza, golpes en el cráneo. Cada 24 horas le harán resonancias. Está muy grave”.

En ese sentido, Elizabeth apuntó contra los victimarios y los identificó como parte del plantel del Club Social y Deportivo Aviación de Orán. En especial, señaló a dos hermanos, que habrían sido los instigadores del ataque. “No fue un accidente, fue un acto de cobardía”, manifestó la mujer.

“Desde adentro este plantel estuvo toda la noche agrediendo a la gente, echando cerveza, agarrando del pelo. Afuera, donde estaban las motos, mi hijo estaba esperando a otros chicos cuando una persona, a traición, le pega una piña en la cabeza. Mi hijo se cae, se golpea la cabeza y empieza a convulsionar“, explicó.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Penal N° 1 de Orán y está siendo investigado por la Brigada de Investigaciones y por personal de la Unidad Regional N° 2, con ayuda de testigos y mediante la reconstrucción de la escena gracias a las cámaras de seguridad de la zona. Hasta ahora no hay detenidos, aunque los responsables habrían sido identificados por las autoridades.

Lo ocurrido generó indignación en Orán, y trajo a la memoria el asesinato de Fernando Báez Sosa, el cual fue recordado por Elizabeth durante la entrevista radial. "A mi hijo también lo atacaron en grupo. El plantel de Aviación está involucrado“, denunció.