La caída del chofer de la banda del Millón después de vender el auto utilizado en el robo a Baby Etchecopar

Participó en el robo ocurrido en la casa del conductor de TV Ángel “Baby” Etchecopar, golpe ocurrido hace casi un mes en San Isidro y adjudicado a la denominada banda del Millón. Para los investigadores fue el sospechoso que conducía el automóvil Volkswagen Polo blanco en el que llegaron y escaparon los ladrones. El vehículo, días después, fue entregado como parte de pago en una agencia de donde, después de pagar la diferencia, retiraron un Volkswagen Virtus azul. Jonas G., de 19 años, el sindicado chofer de la gavilla, fue detenido en las últimas horas cuando circulaba por las calles del barrio de La Horqueta.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Jonas G. había quedado filmado cuando, horas antes del robo en la casa de “Baby” Etchecopar, pasó por una estación de servicio de Acassuso, en San Isidro, con el Volkswagen Polo blanco y se detuvo a hacer compras en el shop.

“Se comprobó que los delincuentes que protagonizaron el robo en la casa de Etchecopar habían llegado y se habían retirado en un Volkswagen Polo blanco, pero con el paso de los días el vehículo desapareció de escena. Se determinó que había sido entregado en una agencia como parte de pago y después de pagar la diferencia fue adquirido un Volkswagen Virtus azul que Jonas G. puso a nombre de su madre”, informaron fuentes de la causa.

Identificada la chapa patente del auto que adquirido tras el robo en la casa del conductor de TV se la cargó en el sistema lector de matrículas conocido como LPR. En las últimas horas se detectó el vehículo por las calles de San Isidro y uniformados de la Estación Departamental de Policía local, con la colaboración de personal de la Patrulla Municipal, lograron interceptarlo en el barrio de La Horqueta y detener al chofer de la banda del Millón, gavilla a la que se le adjudica, al menos, una decena de robos ocurridos entre el 7 de octubre pasado y el domingo 17 de noviembre último en casas de Acassuso, Martínez y Las Lomas, todas en el partido de San Isidro.

Parte de esta banda está tras las rejas desde marzo pasado, acusada de haber matado al empresario Jorge Enrique De Marco, asesinado a golpes durante un robo en su casa de Las Lomas.

“La presente investigación criminal exhibe la existencia de una organización delictiva demasiado plural, caracterizada por un sinnúmero de intervinientes que se empeñan a diario en ejecutar delitos contra la propiedad de notable impacto y en horas de la madrugada en diferentes casas de San Isidro, con la abultada peligrosidad que caracteriza a sus acciones y la reiteración que parece no cesar. Diferentes técnicas de investigación han dejado al descubierto que aquel grupo que en su inmensa mayoría reside en el barrio La Cava ha perfeccionado en el último lapso de tiempo sus habilidades para ejecutar sus robos valiéndose de diferentes medidas de inteligencia previa, victimizando a personas en su mayoría de avanzada edad, a quienes no dudan en golpear en cada uno de sus atracos cada vez más violentos y con la única finalidad de hacerse de sus bienes o ahorros. La organización conocida como Banda del Millón o de los Millones no duda a la hora de ejecutar sus robos casi a diario para luego dilapidar esos bienes de manera ostentosa y exhibirlos en las redes sociales”, sostuvo el fiscal Patricio Ferrari en un dictamen presentado ante el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli en el que fundamentó los pedidos de detención de los sospechosos.

Cuando el representante del Ministerio Público Fiscal hizo referencia a que la banda hacía “inteligencia previa” se refería a que, según se pudo reconstruir durante la investigación, los “objetivos” no eran escogidos de forma azarosa.

Hace dos semanas, detectives de la policía bonaerense lograron dar un duro golpe a una gavilla cuando detuvieron a 5 delincuentes.

En uno de los golpes, los delincuentes se hicieron de un botín de 100.000 dólares, 240.000 pesos, 900 euros, un reloj Omega Constellation y un objeto cuyo valor es incalculable: una camiseta del seleccionado argentino de fútbol firmada por el mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

La semana pasada, en un boliche de Don Torcuato, en San Isidro, fue detenido el sindicado jefe de la banda, Hugo San Martín, quien estaba prófugo por el homicidio del vecino de Las Lomas De Marco, crimen ocurrido el 14 de marzo pasado. Los ladrones sorprendieron a la víctima cuando dormía en su habitación y le fracturaron dos costillas, lesión que le produjo un neumotórax y una broncoaspiración. Tenía 65 años y vivía solo en una casa situada en San José 86, en Las Lomas de San Isidro.

Tras el crimen de De Marco, al primer lugar donde fueron a buscar a Huguito fue a La Cava, donde vivían la mayoría de los integrantes de la banda. Cuando los detectives policiales allanaron la casa de los padres de Huguito, en ese enclave de Beccar, no lo encontraron, pero sí hallaron un manuscrito que habría sido escrito por él. “Anoche me acosté medio perseguido, pero no pasó nada. Pero tranki (sic), que recién empiezan”, decía el texto, que finalizaba con la firma “la Banda de los Millones” y tenía anotados los números 32 y 79, que representan el dinero y el ladrón en la quiniela, respectivamente.

