Santa Fe: una joven se bajó del auto para ayudar tras un choque y la atropelló un toro

Un accidente vial de frente ocurrido entre un camión con ganado y un utilitario tuvo un desenlace inesperado luego de que una joven de 17 años fuera embestida por un toro. La mujer había descendido de su rodado para ver si podía brindar asistencia a las víctimas del incidente cuando, segundos después, recibió un fuerte golpe de parte del animal de gran porte que corría asustado, sin intenciones claras de querer atacarla. Por el hecho, el Puente Rosario-Victoria, en Santa Fe, estuvo cerrado algunas horas.

Como consecuencia del primer impacto vial, tres personas fueron trasladadas al hospital de Granadero Baigorria para su atención médica, en tanto que la joven fue derivada al hospital Clemente Álvarez con politraumatismos.

En diálogo con Cadena 3, Luciano Montoya, jefe de Bomberos Zapadores, contó lo que se sabe hasta el momento del hecho: “Aparentemente, sonó una bocina, entonces se espantaron los animales y empezaron a correr. Había tumulto de gente y entre ellos estaba esa chica parada en el lugar, que fue embestida por un animal de gran porte y le causó varios traumatismos”. Contó que la víctima, que estaba consciente, fue enseguida asistida por bomberos y que personas que había en el lugar en una Toyota la trasladaron a un centro de salud.

El accidente ocurrió en la madrugada de este jueves, alrededor de las 2 de la mañana, en el kilómetro 7 de la ruta nacional 174, a la altura del peaje del puente Rosario-Victoria, informaron los medios locales. En el hecho intervinieron un camión Scania que circulaba en sentido Victoria–Rosario y un Citroën Berlingo que lo hacía en dirección contraria.

Según fuentes policiales, el conductor del auto particular era un hombre de 36 años; en tanto, el camionero, un correntino que llegó inconsciente al centro de salud.

Una joven descendió de un auto a ver el accidente de un camión con ganado y un toro la embistió: fue internada. captura de redes

Tras el choque, la ruta permanecía totalmente cortada mientras se realizaban las tareas de prevención, asistencia al tránsito y se esperaba el arribo de personal de Gendarmería Nacional. Asimismo, el tránsito era desviado hacia la avenida Rondeau.

Por el choque una numerosa cantidad de vehículos quedó detenida algunas horas sobre la traza porque no podían moverse. En diálogo con el medio local Radio 2, Erica, una mujer que viajaba hacia Uruguay con su familia, contó que estuvo detenida por ahora a unos metros de la garita de peaje.