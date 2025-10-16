Se complicó la situación judicial de Valentina Olguín, la cantante que usó el CUIT de gobernadores para importar ropa

La Justicia Federal de Tucumán amplió la imputación contra Valentina Olguín, la cantante oriunda de Santiago del Estero que usó los datos fiscales de seis gobernadores para importar ropa del exterior. El fiscal Agustín Chit también pidió que la joven se acerque al juzgado a declarar el próximo 4 de noviembre.

Luego de que los juzgados locales de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa se declararan incompetentes, fue la Justicia Federal de Tucumán la que retomó el control de todo el caso y pasó la imputación de “contrabando simulado” a “contrabando simulado en concurso real”, de acuerdo con lo que confirmó el portal tucumano Tendencia de Noticias.

Según el Código Penal, esto ocurre cuando una persona comete dos o más delitos de forma independiente. En tanto, las penas se acumulan entre sí e implican la prohibición de salida del país. Respecto al tribunal de San Juan, se acordó un resarcimiento de $500.000 que será destinado a una fundación ligada al Hospital de Niños del distrito.

Valentina Olguín, la cantante de Santiago del Estero denunciada por usar el CUIT de cinco gobernadores para importar ropa.

A Olguín se la acusa de haber utilizado los CUIT, nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los seis mandatarios para hacerle frente al límite personal de cinco envíos anuales de hasta US$3000 dispuesto por la Aduana.

La causa se originó tras una denuncia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien recibió un mail por una compra que no había hecho. Al poco tiempo se sumaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; La Pampa, Sergio Ziliotto; San Juan, Marcelo Orrego; y San Luis, Claudio Poggi, cuyos datos personales también habrían sido utilizados en operaciones similares.

Según se reconstruye en la investigación, Olguín superó el tope de US$3000 que la Aduana impone como límite para envíos courier de forma personal. Así, al exceder ese margen, utilizó los datos fiscales de los gobernadores para recibir en su domicilio indumentaria de una marca estadounidense.

Tras la presentación en la fiscalía en diciembre de 2024, la Justicia dispuso un allanamiento en el domicilio porteño de la joven, en el barrio de Núñez, donde se secuestraron prendas, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y papeles que tenían escritos varios CUIT. La causa está a cargo de Chit y fue radicada en el juzgado federal de Tucumán de José Manuel Díaz Vélez.

En su primera declaración, Olguín admitió que había superado su límite de compras y argumentó que los datos que usó estaban disponibles online. El fiscal federal Chit consideró que existen elementos suficientes para sostener que la cantante actuó con conocimiento y voluntad de defraudar.

“No sabía que era algo ilegal o que podía traer consecuencias serias. He pensado o razonado en ese momento que CUIT podrían tener el domicilio fiscal constituido bien en su cuenta para que no me retuvieran más los paquetes”, indicó Olguín en mayo en diálogo con LN+ a modo de descargo.

Ya a fines de ese mes, la cantante fue procesada y embargada por $5 millones. Como el juez no ordenó la prisión preventiva, Olguín permanece en su domicilio en el barrio porteño de Núñez.