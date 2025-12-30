Se incendió un micro de la Policía Bonaerense en la autopista Dellepiane

Un vehículo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se prendió fuego esta mañana en la autopista Dellepiane, a pocos metros del ingreso a la ciudad de Buenos Aires, en el límite con la avenida General Paz. El siniestro ocurrió alrededor de las 9.18 y generó complicaciones en el tránsito en sentido hacia la Capital Federal.

Según el parte oficial, el rodado afectado es un utilitario marca Iveco ploteada con la inscripción “Policía Departamental San Martín”, que se utilizaba para el traslado de personal. El foco ígneo se inició en la parte delantera y se propagó rápidamente, provocando una densa humareda que redujo la visibilidad en la zona.

Bomberos de la Ciudad y de La Matanza trabajaron en el lugar para controlar las llamas, mientras personal policial colaboraba en el operativo. A pesar del impacto visual y del caos vehicular que se generó, no se registraron lesionados ni otros accidentes derivados del incendio .

El episodio ocurrió sobre la mano que va hacia la Capital, a unos 50 metros antes del ingreso a la Ciudad, en la localidad bonaerense de Villa Madero. Durante varios minutos, el tránsito estuvo parcialmente interrumpido, lo que ocasionó demoras en la autopista y en los accesos cercanos.

Las causas del incendio aún no fueron informadas, pero se presume que podría tratarse de una falla mecánica o eléctrica en el sector del motor. El vehículo quedó completamente inutilizado y será sometido a peritajes para determinar el origen del fuego.

