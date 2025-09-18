Se quería suicidar, les sacó el arma a los policías que intentaron rescatarlo, mató a uno e hirió a otro

El sargento Germán Farías y su compañero Maximiliano Lescano llegaron a las inmediaciones del aeropuerto internacional de San Fernando después de que una llamada al número de emergencias 911 alertara sobre una persona que quería suicidarse. Los uniformados intentaron impedir que el vecino, un hombre de 38 años, se quitara la vida, pero todo terminó en tragedia.

El hombre, identificado por fuentes policiales como Gabriel Cañete, le quitó el arma reglamentaria a Lescano y comenzó a disparar a los dos policías.

Quería suicidar mató a un policía que quiso asistirlo en San Fernando

Los policías, que cumplían funciones en el Comando de Patrullas San Fernando, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a un hospital de la zona.

Farías falleció por las graves heridas causadas por los proyectiles disparados por Cañete. Lescano quedó internado en terapia intensiva; tenía heridas de bala en ambas piernas.

“Tras disparar, Cañete huyó de la escena del ataque, pero fue ubicado y detenido por personal policial a las pocas cuadras. Se le secuestró el arma reglamentaria de Lescano. Estaba herido de bala en una mano, un pie y la zona de los glúteos”, explicaron a LA NACION fuentes policiales.

La investigación del homicidio de Farías y las demás circunstancias del caso quedó a cargo del fiscal Martín Otero.

Noticia en desarrollo.