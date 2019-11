Semana clave para Víctor Saldaño, el cordobés condenado a muerte en los EE.UU.

Esta semana la Corte de Estados Unidos resuelve si toma el caso del cordobés. Fuente: Archivo

CÓRDOBA. Comienza una semana decisiva para Víctor Saldaño, el cordobés condenado a la pena capital en Texas que lleva 24 de sus 48 años en el " corredor de la muerte". Por un lado, la Suprema Corte norteamericana resolverá el viernes si toma el caso y, por el otro, este miércoles, en la audiencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dará seguimiento a la resolución que ordenaba a Estados Unidos sacarlo de la llamada death row. Son las dos vías paralelas que hoy tiene la causa, en una carrera en la que las posibilidades para el argentino se agotan.

Saldaño le dijo tiempo atrás a su madre que tenía noticias de que lo ejecutarían este mes; Jonathan Miller abogado que representa al Gobierno argentino, siempre desmintió que fuera así. Hace unos días le dijo a LA NACION que la presentación para que la Suprema Corte tome el caso "fue distribuida" entre los jueces "para ser discutida en su reunión del 15 de noviembre. "En el curso normal, la Corte anunciaría si toma el caso o no el 18, aunque podría haber un relisting, lo que significa que sería discutido en otra fecha", explicó.

Scott Smith, designado por los Tribunales Federales de los Estados Unidos, es quien representa a Saldaño ante el Estado de Texas. La presentación hecha a favor del cordobés data de julio y es una petition flor writ of certiorari; es el último recurso posible: se trata de la apelación ante el máximo tribunal de decisiones anteriores. La Suprema Corte fue, precisamente, la que anuló la primera condena a muerte del cordobés.

En 1995 Saldaño, junto al mexicano Jorge Chávez, asaltó, secuestró y mató de un tiro al comerciante Paul Ray King. Cuando lo detuvieron, él tenía el arma homicida y el reloj de la víctima. Su compañero confesó y evitó la pena capital. El cordobés fue condenado en un primer juicio, en 1996; esa sentencia se anuló por estar "viciada de racismo". Pero en un segundo proceso también lo condenaron a muerte. En los años que lleva en esperando una ejecución que se posterga, se ha registrado un deterioro importante de su salud mental y varias veces pidió que no apelaran más para ponerle fin a la situación.

La presentación ante el máximo tribunal de Justicia norteamericano repasa esas situaciones e insiste con que Saldaño registra problemas de salud mental por el tiempo en el "corredor de la muerte" a la espera de la ejecución por medio de una inyección letal. El texto sostiene que los tribunales del Quinto Circuito, al rechazar el amparo, "contravienen" el precedente de la Suprema Corte norteamericana en el caso Buck, ya que los motivos para considerar peligroso al cordobés pecan de "vaguedad".

"La Corte toma alrededor del uno por ciento de los casos presentados, y la mayoría de los que acepta son por un conflicto entre tribunales de apelaciones sobre la jurisprudencia correcta en un tema de derecho federal", explicó Miller a LA NACION, aunque advirtió que "no se puede predecir" qué pasará, sostuvo: "Tenemos hechos muy fuertes".

El abogado argentino Juan Carlos Vega ya no representa a Saldaño ante la Justicia de los Estados Unidos. Él optó seguir con una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2016 ordenó la liberación del cordobés.

El cuerpo colegiado de Justicia continental emitió la resolución 76, con la que declaró la nulidad de las dos condenas a muerte por entender que ambos procesos estaban teñidos de odio racial. Pero los Estados Unidos nunca cumplieron esa medida.

Vega -que cuenta con el aval de la madre de Saldaño, Lidia Guerrero- mantiene una controversia con la Cancillería argentina, a la que le reclama que no presione a la administración de Donald Trump para que atienda sus exigencias con respecto al caso.

"Este es el primer precedente en el que la CIDH condena a los Estados Unidos por vicios de racismo en su sistema judicial. Hay 13 países americanos que apoyan el derecho de las víctimas en este caso, tal como surge del amicus curiae interpuesto por la Argentina ante la Corte norteamericana en septiembre. También el Papa Francisco apoyó nuestra lucha de manera expresa mediante tres notas verbales de la Secretaría de Estado Vaticano y en dos audiencias privadas concedidas a la madre de Saldaño, de las que participé junto a Juan Pablo Cafiero", sostuvo el abogado de Lidia Guerrero.

En la audiencia de mañana ante la OEA Vega pedirá que los Estados Unidos cumplan en un plazo de 30 días con las decisiones de la CIDH, que "reparen integral y eficazmente a las víctimas por los inmensos daños causados por los 24 años de torturas por los tratos de penas inhumanos o degradantes" y que la CIDH denuncie ante la OEA y ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos la conducta de los Estados Unidos por no cumplir con sus decisiones de fondo.

La madre de Saldaño no tuvo más contactos con su hijo desde que lo visitó en abril pasado, cuando él le adelantó que lo ejecutarían este año. Esta vez no viajó el 22 de octubre, día en que su hijo cumplió 48 años: "Siempre trataba de ir, pero no ando bien; la última vez fue muy difícil. Le hemos escrito yo y sus hermanas, pero no nos respondió. Estamos todos, pienso que él también, esperando que aparezca la noticia, esperando saber qué va a pasar", dijo Lidia a LA NACION.

Vega admitió: "Los Estados Unidos no reconocen otro derecho que el interno americano; pero queremos recordar que son parte de la OEA y que ratificaron su carta en 1948, al igual que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, una norma de obligatoria interpretación en este caso".

La Cancillería ya planteó que "apoya" las gestiones del defensor oficial de Saldaño en los Estados Unidos ; en cambio Lidia Guerrero y Vega entienden que no vale la pena seguir la pelea ante la Justicia norteamericana "porque los intentos anteriores fracasaron".