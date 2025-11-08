Temporal en Misiones: voladuras de techos, cortes de luz y familias evacuadas por el fuerte viento

Un violento temporal de lluvia y viento azotó durante la madrugada del viernes a distintos municipios en Misiones y provocó serios daños en viviendas, interrupciones de energía eléctrica, inundaciones y caída de árboles. El fenómeno, acompañado por ráfagas intensas, se sintió con mayor fuerza en la zona centro y norte de la provincia, donde varias familias debieron recibir asistencia por parte de las autoridades municipales.

WhatsApp Video 2025-11-08 At 12.19.38

Según informó Misiones Cuatro, en la localidad de 25 de Mayo los vecinos permanecieron durante varias horas sin luz ni agua, como consecuencia del colapso de la red de servicios. Personal de la comuna trabajó desde temprano para despejar calles, retirar árboles caídos y asistir a los damnificados. Las imágenes que circularon en redes muestran calles cubiertas de ramas, techos desprendidos y postes de luz derribados por el viento.

Los propietarios de diferentes galpones tuvieron que evacuar

En el municipio de Alvear, al menos una vivienda sufrió la voladura completa del techo, mientras que en el barrio Villa Bonita varias casas resultaron severamente afectadas.

Temporal en Misiones

El impacto del temporal también se sintió en la ciudad de Puerto Rico, donde el viento provocó el desprendimiento parcial del techo del salón de usos múltiples de la sede policial perteneciente a la Unidad Regional IV.

En tanto, en Garuhapé, la caída de un árbol bloqueó la calzada a la altura del kilómetro 1481 de la Ruta Nacional 12, aunque la circulación fue restablecida pocas horas después gracias al trabajo conjunto de efectivos policiales y personal municipal.

En el ámbito de la Unidad Regional XI, con asiento en Aristóbulo del Valle, el temporal dejó un saldo similar. En el paraje 320 de 25 de Mayo, al menos tres viviendas perdieron por completo sus techos, mientras que en un aserradero en Camion Cué se desplomó parte del galpón principal.

Varios techos de diferentes viviendas se desprendieron y salieron volando

Por su parte, en la zona de Campo Grande el viento provocó voladuras parciales de techos en al menos dos viviendas ubicadas sobre la ruta provincial 8, lo que obligó a sus propietarios a refugiarse en casas de familiares y allegados.

Las autoridades provinciales y municipales continúan con las tareas de relevamiento y asistencia a las familias damnificadas. Desde la madrugada, bomberos voluntarios, personal de Energía de Misiones y efectivos de la Policía provincial trabajaron en el despeje de calles, la reposición del servicio eléctrico y la evaluación de los daños estructurales en las zonas más afectadas.

El agua ingresó a las viviendas causando daños estructurales

Tras el paso del temporal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió nuevas alertas —ni amarillas ni naranjas— para Misiones, lo que llevó cierto alivio a los vecinos después de una jornada marcada por grandes ráfagas de viento, lluvia e incertidumbre.