Temporal en Misiones: voladuras de techos, cortes de luz y familias evacuadas por el fuerte viento
En 25 de Mayo, hubo cortes totales de energía y agua; en Alvear, una mujer perdió el techo de su vivienda; y en Puerto Rico se desprendió parte del techo de un salón policial
- 3 minutos de lectura'
Un violento temporal de lluvia y viento azotó durante la madrugada del viernes a distintos municipios en Misiones y provocó serios daños en viviendas, interrupciones de energía eléctrica, inundaciones y caída de árboles. El fenómeno, acompañado por ráfagas intensas, se sintió con mayor fuerza en la zona centro y norte de la provincia, donde varias familias debieron recibir asistencia por parte de las autoridades municipales.
Según informó Misiones Cuatro, en la localidad de 25 de Mayo los vecinos permanecieron durante varias horas sin luz ni agua, como consecuencia del colapso de la red de servicios. Personal de la comuna trabajó desde temprano para despejar calles, retirar árboles caídos y asistir a los damnificados. Las imágenes que circularon en redes muestran calles cubiertas de ramas, techos desprendidos y postes de luz derribados por el viento.
En el municipio de Alvear, al menos una vivienda sufrió la voladura completa del techo, mientras que en el barrio Villa Bonita varias casas resultaron severamente afectadas.
El impacto del temporal también se sintió en la ciudad de Puerto Rico, donde el viento provocó el desprendimiento parcial del techo del salón de usos múltiples de la sede policial perteneciente a la Unidad Regional IV.
En tanto, en Garuhapé, la caída de un árbol bloqueó la calzada a la altura del kilómetro 1481 de la Ruta Nacional 12, aunque la circulación fue restablecida pocas horas después gracias al trabajo conjunto de efectivos policiales y personal municipal.
En el ámbito de la Unidad Regional XI, con asiento en Aristóbulo del Valle, el temporal dejó un saldo similar. En el paraje 320 de 25 de Mayo, al menos tres viviendas perdieron por completo sus techos, mientras que en un aserradero en Camion Cué se desplomó parte del galpón principal.
Por su parte, en la zona de Campo Grande el viento provocó voladuras parciales de techos en al menos dos viviendas ubicadas sobre la ruta provincial 8, lo que obligó a sus propietarios a refugiarse en casas de familiares y allegados.
Las autoridades provinciales y municipales continúan con las tareas de relevamiento y asistencia a las familias damnificadas. Desde la madrugada, bomberos voluntarios, personal de Energía de Misiones y efectivos de la Policía provincial trabajaron en el despeje de calles, la reposición del servicio eléctrico y la evaluación de los daños estructurales en las zonas más afectadas.
Tras el paso del temporal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió nuevas alertas —ni amarillas ni naranjas— para Misiones, lo que llevó cierto alivio a los vecinos después de una jornada marcada por grandes ráfagas de viento, lluvia e incertidumbre.
Otras noticias de Misiones
- 1
Pedirán la destitución de la jueza Julieta Makintach, que pidió “perdón” por dañar la imagen de la Justicia
- 2
Villa Luro: encontraron a una mujer y a su hija muertas en su casa y sospechan que las mataron
- 3
Una amiga de la mujer baleada que iba en la lancha reveló detalles del ataque: “Se escucharon tres disparos más”
- 4
Hablaron los padres del niño de 9 años que murió luego de que se le cayera un arco encima