Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este sábado 8 de noviembre: las provincias afectadas

Después de una jornada de viernes con fuertes lluvias y un frío atípico para esta época del año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló para este sábado 8 de noviembre que no se esperan condiciones adversas. Sin embargo, para zonas de la Patagonia y el centro del territorio nacional emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas.

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la provincia más afectada será Neuquén, para donde se publicó una advertencia de nivel naranja. En estos casos, la alerta regirá en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Las Coloradas, Zapala, Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Chos Malal y Buta Ranquil.

En estas zonas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad que podrían estar acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Además se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 45 milímetros. En tanto, el SMN advirtió que se trata de fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Mapa de alertas para este sábado 8 de noviembre

Neuquén ya estuvo bajo tormentas este jueves, cuando incluso se formó un tornado no supercelular, un fenómeno atípico y que suele ser de corta duración. Ocurrió en Yacimiento El Trapial, a 50 kilómetros de Rincón de los Sauces y no se registraron daños ni heridos, aunque las autoridades hicieron una serie de recomendaciones.

Por otra parte, el SMN expresó que las zonas restantes de Neuquén y Río Negro, el oeste de La Pampa y el sur de Mendoza estarán bajo alerta amarilla por tormentas. Se trata de posibles fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En estos casos, las ráfagas podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora y se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros.

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

Para el comienzo del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 17°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 12°C y máximas de 21°C, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, los vientos del sector sur tendrán velocidades aproximadas de seis kilómetros por hora y la humedad será del 89%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 15°C, mínimas de 10°C y máximas de 20°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo mayormente nublado y una humedad del 94%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 11°C y 24°C en Córdoba, 14°C y 24°C en Tucumán, 10°C y 24°C en Santa Fe, 10°C y 23°C en Entre Ríos, 13°C y 22°C en Jujuy, 12°C y 22°C en Salta, 12°C y 20°C en Misiones, 13°C y 27°C en La Rioja, 12°C y 26°C en Santiago del Estero, 10°C y 22°C en San Luis, 12°C y 25°C en San Juan, 11°C y 21°C en Mendoza, 10°C y 19°C en Río Negro, 6°C y 21°C en Chubut y 7°C y 18°C en Santa Cruz.