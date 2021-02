“Tengo miedo de aparecer en una bolsa”, dijo una víctima de violencia de género

CÓRDOBA.- Este año se registraron cinco femicidios en Córdoba. Con cada uno de esos asesinatos, una víctima de violencia de género sintió el real temor de pensarse como un próximo nombre en la estadística trágica. Tras conocerse el homicidio de la adolescente Úrsula Bahillo en Rojas, la mujer se decidió a hacer público su caso y pidió mantener en reserva su identidad por el miedo que le provoca su exmarido, un guardiácarcel. En poco más de un año hizo diez denuncias.

“Entró a mi casa, violó todas las perimetrales y el botón antipánico no le importa. Tengo miedo de aparecer en una bolsa negra”, dijo en un diálogo con LA NACION.

El divorcio fue concretado judicialmente en diciembre pasado y llevan sin convivir desde setiembre de 2019, luego de una larga relación de 25 años (18 como matrimonio) y tienen tres hijos, la más grande de 16 años. La mujer tiene 43 años y solo sale de su casa acompañada de un hijo, en general la nena más pequeña. Contó que su expareja la intimida en forma constante. Y que intentó dos veces chocar su automóvil.

Las presentaciones judiciales fueron presentadas ante la fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm. “No dicen nada, hay secreto de sumario. Ni mi abogada puede leer. Como sé que es violento tengo miedo de sus reacciones. Me da bronca que la Justicia no ayude”.

Después de la primera denuncia, en setiembre del 2019, su expareja la buscó y con una “actitud intimidatoria, desafiante, sin amenazarme” la llevó a Tribunales para que desestimara la denuncia y al Tribunal de Conducta Policial para que hiciese lo mismo.

“Yo después volví y me dijeron que se dieron cuenta de que estaba obligada a retractarme –señaló-. Lo llamaron a él, pero no pueden tomar decisiones hasta que se expida la Justicia. Da rabia, es como retar a alguien y después dejarlo que siga haciendo lo que quiera”.

Como en muchos otros casos, la mujer dijo que durante el matrimonio “no era violento físicamente” hasta que un día ella empezó a cansarse, a decirle que “mejor se separaban para que él estuviera más tranquilo”.

“Un día llegó muy loco, me quiso pegar y ahí dije ‘basta’ y fui a denunciarlo”. La casa donde vivían era de los padres de la mujer, así que la orden judicial fue que él se retirara para que ella se quedara con sus hijos.

Los hijos no tienen vínculo con el padre: “La más grande habla por teléfono cuando necesitan algo, pero a él nunca le importa. Hace más de un año que no lo ven”. Ella no se mueve con tranquilidad.

Señaló la víctima que el hombre ni siquiera cumple con el monto de la cuota alimentaria fijada. Deposita una cifra más baja. Tampoco tiene interés en ver a sus hijos.

“No salgo sola nunca porque él aparecía, sale de la nada. Daba direcciones que no existían, donde nunca se lo podía ubicar. El tema es que anda libre como pajarito, tiene la tarjeta de policía y hasta un uniforme de un grado superior para cuando no está trabajando. Todo eso me da más temor”, aseguró a LA NACION.

Una vez la mujer activó el botón antipánico: “Lo detuvieron en la ruta, cerca de mi casa. Estaba con el uniforme, ya estábamos en pandemia. No sé qué pasó, tampoco podemos ver los documentos en la Justicia”.

El hombre tiene una restricción de acercamiento, pero ella explicó que muchas veces su expareja ignoró esa medida judicial. “Mis vecinos me suelen decir ‘ahí anda, fijate…”. En el Polo de la Mujer, señaló, le dieron una ayuda económica, apoyo psicológico y ahora psiquiátrico porque asegura que está “muy alterada, sin poder dormir”.

Su exmarido sigue en actividad; tenía seis armas que –según el relato de la mujer- le fueron quitadas “siete meses después” de la denuncia. El 17 de diciembre devolvió el botón antipánico porque contrató un servicio de alarma privado que tiene botón y la posibilidad de sumarlo a cinco dispositivos. “Me pareció mejor porque así mis chicos también tienen”.

“Tengo miedo que me pase lo mismo. Miedo de aparecer en una bolsa negra”, enfatizó en referencia al femicidio de Úrsula. Y aseguró que sus hijos también viven con temor.