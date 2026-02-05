La Matanza: un joven de 18 años perdió el control de su auto y mató a un hombre

Una tragedia ocurrió el miércoles por la tarde en Isidro Casanova, en el partido bonaerense de La Matanza. Un joven de 18 años perdió el control de su auto e impactó contra dos hombres que se encontraban parados sobre la calle, de espaldas a su vehículo. Uno de ellos, que se encontraba junto a su pareja e hijos, murió tras el incidente.

El hecho ocurrió cerca de las 19 en la calle Danubio en su intersección con Anatole France. Debido a las lluvias que habían azotado a la localidad más temprano, la calzada se encontraba húmeda. La zona se encontraba transitada por vecinos y transeúntes que volvían de su trabajo.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que un hombre, identificado como Edgar Edwin Huaranca de 37 años, estacionó su auto Chevrolet Corsa violeta y bajó a hablar con otro hombre, identificado como Lisandro Palma, reportó el medio local ANDigital. Huaranca abrió el baúl del auto y se quedó conversando con Palma por uno segundos, con su mano apoyada sobre la tapa del baúl.

Un joven de 18 años perdió el control de su auto y chocó y mató a un hombre

Según informó Gabriela, una vecina que presenció el hecho en LN+, Huaranca era el dueño del vehículo y, dentro de él, se encontraban su pareja y su dos hijas pequeñas.

Fue entonces que un Peugeot 208, manejado por un joven de 18 años, apareció por la calle a una alta velocidad, derrapó y chocó contra los dos hombres. El fuerte chirrido de los frenos se escuchó fuerte en la cuadra. Las víctimas cayeron inmediatamente al piso y el auto de Huaranca fue desplazado a la mitad de la calle por el impacto. La tapa del baúl quedó abollada.

El vehículo del joven quedó sobre la vereda. Las víctimas permanecieron inmóviles mientras los vecinos se acercaban a asistirlos. Gabriela aseguró en diálogo con LN+ que todos se encontraban en estado de shock.

“Yo llegué, vi que el chico estaba en el piso y que nadie lo tocaba por los protocolos que dicen de no moverlo. Todo el tiempo respiraba, o eso era lo que veíamos”, relató.

En ese momento, otra vecina se llevó a las dos niñas para resguardarlas de la situación. “El otro señor que se accidentó, en medio del shock, dijo que no le dolía nada. No sé cómo está ahora. Fue un accidente fatal porque esta curva es terrible, peligrosísima”, contó. Por el momento se desconocen los motivos detrás del accidente.

Los vecinos dejaron inmovilizado a Huaranca, que había sufrido el mayor impacto. Sin embargo, debido a la demora de la ambulancia, se decidieron a llevarlo a un hospital en la camioneta de uno de los vecinos.

“Fue desesperante. La ambulancia tardó, por lo menos, una hora. La familia [de la víctima] vino desde Liniers hasta acá. Ellos tomaron la decisión de levantarlo porque si no, ¿qué íbamos a hacer? Cuando lo llevamos al hospital no nos querían dar una camilla. Después cuando lo subieron a una, se le salieron las ruedas", detalló la vecina.

El joven fue acusado de homicidio culposo

Gabriela aclaró que el joven que causó el incidente se quedó junto a las víctimas en todo momento, e incluso vino su familia a asistir. En el Hospital Paroissiene comprobaron que Palma tenía lesiones leves. Sin embargo, Huaranca murió al poco tiempo de haber ingresado al nosocomio debido a la gravedad de sus heridas.

El caso fue elevado por el personal de la Comisaría Quinta de Santa Alberto a la UFI N°6 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la fiscal Maria Sogio. La causa quedó caratulada como “homicidio culposo”, reportó ANDigital.

Se esperan los resultados de las pericias para determinar si fue una falla mecánica del vehículo, el pavimento mojado por la lluvia o algún otro factor. También se espera el resultado del test de alcoholemia del joven.