Tigre: fue excarcelada la mujer que, con alcoholemia positiva, atropelló y mató

Yésica Quevedo, la mujer que, con alcoholemia positiva, atropelló y mató a un hombre en el Corredor Bancalari, en la zona de los countries Santa Bárbara y Santa Barbarita, próximos al complejo urbanístico Nordelta, en Tigre, fue excarcelada y continuará el proceso en libertad.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Quevedo, de 41 años, está imputada de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor.

Tigre: conductora con alcoholemia positiva atropelló y mató a un hombre que iba a ser papá

La excarcelación de Quevedo fue dispuesta por el juez Walter Saettone, magistrado que subroga el Juzgado de Garantías N°5 de San Isidro a fines de la semana pasada, pero recién se hizo efectiva después de que se depositara la caución de $3.000.000 fijada en la resolución, explicaron los voceros consultados.

El hecho por el que está imputada Quevedo ocurrió el domingo 28 de diciembre pasado a las 7 en el Corredor Bancalari, en Tigre. La mujer, que se dedica a la venta de mats (colchonetas) de yoga y que tiene domicilio en Lomas de Zamora, manejaba una camioneta Jeep Renegade blanca cuando atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera cuando había terminado de cruzar la calzada.

La víctima tenía 49 años y se dirigía a pie a trabajar al complejo urbanístico Nordelta. Además, iba a ser padre por primera vez. La secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad instaladas en el Corredor Bancalari.

En las imágenes se observa a Olivera cruzar y tomar por el borde de la calzada. Instantes después aparece la camioneta. Unos metros antes del impacto, el vehículo muerde la banquina y finalmente golpea a la víctima por la espalda.

Video: así se grababa la conductora con alcoholemia positiva que atropelló a mató a un hombre en Nordelta

Tras el siniestro, se hizo presente personal de la comisaría 2ª de Tigre de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los uniformados estuvieron a cargo del procedimiento de rutina, como la realización del test de alcoholemia.

El resultado fue positivo de alcohol en sangre: 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre. En la provincia de Buenos Aires rige la ley de alcohol cero al volante. Es decir, que no está permitido tomar bebidas alcohólicas antes de conducir.

La investigación está a cargo del fiscal José Amallo, quien conduce la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Don Torcuato, dependencia que en la actualidad es subrogada por la fiscal Karina Bianchi.

El 10 de diciembre pasado, en el perfil de Instagram @lolaquevedo_yoga, Quevedo subió un posteo sobre las proximidades de la fiesta de Fin de Año.

“Ser fuerte, todo el tiempo es agotador, lo sé. Estamos en un mes difícil. Todos corren para cerrar ciclos, etapas, el sistema que nos colapsa y la vida que nos atraviesa. Pareciera que ser fuertes es una carrera sin fin”, escribió. “Yo solo te deseo que en esos momentos puedas hacer una pausa y respirar. Ojalá te sirva”, agregó en el video grabado mientras conducía, situación que está prohibida y puede ocasionar una multa de hasta $110.000.