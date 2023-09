escuchar

Una adolescente de 14 años fue encontrada sin vida en una bolsa de consorcio afuera de la casa de su hermana, en Tigre. La joven estaba desaparecida desde el miércoles pasado, cuando su madre hizo la denuncia, y por el presunto asesinato fue detenido el cuñado de la víctima, apuntado como el principal sospechoso. La víctima fue identificada como Amanda Alma Aguilar, y había sido vista por última vez ese miércoles por la tarde, en las inmediaciones de su domicilio en la calle Carmen de Areno al 1600, en la localidad tigrense de Rincón de Milberg.

El detenido, por su parte, es Sixto Quiroga, de 30 años y quien hoy es la pareja de la hermana de Aguilar; fuentes judiciales indican que habría confesado el crimen a una conocida por WhatsApp antes de darse a la fuga. “En ese audio contó que se había mandado una macana con la chica, que la había asesinado y que la tenía escondida en el patio de adelante de la casa”, informó una de las fuentes. Acto seguido, la policía arribó al domicilio de la hermana, a 15 kilómetros de distancia del de Amanda, en el barrio de El Ahorcado, y el cuerpo fue encontrado debajo de un montículo de chapas, junto a un pico y una pala quebrada.

Brutal femicidio de una adolescente en Tigre

Luego del hallazgo, detectives de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y de la comisaría de Rincón de Milberg montaron un operativo de búsqueda del sospechoso, quien a primera hora de la tarde del viernes fue localizado y detenido frente al cementerio de Tigre. El sospechoso había participado de forma activa en las búsquedas, rastrillajes y marchas por la aparición de la joven.

“Al chico lo conozco desde chiquito, como a toda la familia. Se criaron en el barrio, tenía un gemelo que falleció. A la familia la conozco hace años y nunca pensé que pasaría esto. Estamos todos destrozados. Su mamá sufre de depresión, me imagino cómo estará. La nena no salía, la mamá no la llevaba ni a comprar, era todo para la casa”, contó Marta, tía del padrastro de Amanda, en diálogo con La Nación Más.

“No pensamos que el tipo iba a hacer esto, de darle un garrotazo, violarla y matarla. Están todos sorprendidos los vecinos acá. Por eso estamos todos con ella, porque no vamos a dejarla sola en esta situación”, agregó.

Sixto Quiroga, de 30 años, está detenido e imputado por el femicidio de Amanda Aguilar, de 14 años Captura de Video

La última pista sobre el paradero de Amanda que tenían los investigadores de su búsqueda era una imagen de una cámara de seguridad que la había tomado a las 19.44 del miércoles cruzando un pasillo del barrio, en dirección justamente a la casa donde hoy fue hallada asesinada. “Estaba debajo de un montículo de chapas y basura, dentro de una bolsa de nylon transparente, vestida y aparentemente con signos de violencia”, contó una fuente de la investigación sobre el momento en que fue encontrado el cadáver.

En el caso ya intervienen tres fiscales de Tigre: Sebastián Fitipaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Rincón de Milberg; Pablo Menteguiaga de la UFI de Violencia de Género de Tigre; y Mariela Miozzo de la UFI de Delitos Sexuales y Conexos a la Trata de Personas del mismo distrito. Los fiscales aguardaban esta tarde la llegada de una unidad criminalística de la Policía Científica para ir a inspeccionar la escena del hallazgo y hacer una primera revisión del cadáver.

LA NACION

Temas TigreFemicidio